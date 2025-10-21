ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDのEVセダン『SEAL』、一部改良で500万円を切る新価格に…ジャパンモビリティショー2025で公開へ

BYD Auto Japanは10月21日、e-スポーツセダン『SEAL（シール）』の一部装備をアップデートすると発表した。新価格を適用して、10月30日から全国のBYD正規ディーラーで販売を開始する。

BYD SEALは後輪駆動（RWD）と四輪駆動（AWD）の2モデル構成で、RWDは495万円（税込）、AWDは572万円（税込）と、RWDモデルは500万円を切る価格に設定されている。

2024年6月の販売開始以来、「先進的なバッテリー技術」「最新のEVプラットフォーム（e-プラットフォーム3.0＋CTB構造）」「安全・快適装備」「スタイリッシュなデザイン」「一充電航続距離640Km（RWD）」が評価されている。

今回のアップデートでは、AWDに採用していた機械式油圧可変ダンパーをRWDにも標準装備し、AWDモデルには新たに電子制御式サスペンション「DiSus-C」を搭載。これにより、より細やかな減衰力制御が可能となり、滑らかな乗り心地と安定した操縦性を両立した。

外観では新デザインの19インチアルミホイールを採用し、AWDは赤いブレーキキャリパーを装備してスポーティさを強調。室内装備も充実し、全車に電動サンシェード付きガラスルーフを標準装備、運転席にサングラスケースを追加した。

エアコンの冷却性能と静粛性を向上させたほか、CarPlayのワイヤレス接続、V2H（ビークル・トゥー・ホーム）エネルギー効率の改善も図っている。

発売記念として、12月末までに成約・登録した顧客にETC車載器、ドライブレコーダー、3kW用壁掛式AC充電ボックス＋取り付けサポート8万円、AWDモデルにはリアスポイラーとブラックエンブレムが特典として提供される。

新モデルは10月29日から11月9日まで開催される「Japan Mobility Show 2025」で公開され、試乗プログラム「ASV／ZEV試乗体験・Personal Mobility Ride」でも体験可能だ。

《森脇稔》

