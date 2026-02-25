BYD製中型電気バス『J7』を国内初導入、水力発電電力で運行…岩手県北バス

岩手県北自動車は2月24日、岩手県内の水力発電による電力を利用した電気バス1台を盛岡広域エリアで運行開始した。さらに7月を目安に同型の電気バス2台を導入する。

車両はBYD JAPANの中型電気バス『J7』で、当該車両の運行は国内初となる。主に盛岡市内を運行し、盛岡市から滝沢市、八幡平市・岩手町の間を結ぶ路線でも運行する予定だ。車両と充電器の購入は、国土交通省、環境省、岩手県他の補助を活用している。

運行に使用する電力は、岩手県と東北電力が共同で提供している電力契約メニュー「いわて復興パワー水力プレミアム」に加入し、岩手県営水力発電所で発電された電力を使用する。これにより、クリーンエネルギーの地産地消を通じたCO2排出削減に貢献する。

岩手県北バスは2012年に宮古市内の陸中海岸国立公園内を運行する路線に国産車を改造した電気バスを導入・運行した実績がある。2024年11月には宮古営業所にBYD製の小型電気バス「J6 2.0」を3台導入し、宮古市産の太陽光発電電力を含んだ電力で運行している。

今後は電気バス導入台数の増加に合わせて、みちのりグループと東京電力ホールディングスが開発中のバスEMSを導入する。これは電気バスの運行管理・情報をもとに効率的な充電を行うエネルギーマネジメントシステムで、ライフサイクルでの運用コストがディーゼル車両と比べて高い電気バスの経済性改善を図り、充電タイミングの分散による電力負荷軽減や再生可能エネルギーの優先調達などの実現を目指す。

導入車両のBYD製中型電気バスJ7は、乗車定員54名のバリアフリー対応車両で、車椅子スペースは1か所。航続可能距離は200km(カタログ値)で、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー216kWhを搭載している。