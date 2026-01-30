ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型、光るフードマスコット＆グリルに第4世代MBUX搭載…欧州発表

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

メルセデスベンツは1月29日、最上位セダン『Sクラス』の改良新型を欧州で発表した。

【画像】メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

100年以上の歴史を持つフードマスコットのスリーポインテッドスターが初めて発光する仕様となり、約20%拡大されたフロントグリルとともに夜間の存在感を際立たせる。

新型DIGITAL LIGHTシステムは、マイクロLED技術により照射範囲を約40%拡大し、最大600mに達するULTRA RANGE ハイビームを搭載。エネルギー消費を抑えながら視認性を大幅に向上させた。

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

車両の中核となるのは、メルセデスベンツ独自開発のMB.OSだ。この次世代オペレーティングシステムは、運転支援からインフォテインメント、走行性能まですべてのドメインを統合し、高速処理と強力な演算能力を実現する。クラウド接続により無線アップデートにも対応し、車両を常に最新状態に保つ。

MB.OSをベースとした第4世代MBUXは、ChatGPT4oやMicrosoft Bing、Google Geminiなど複数のAIエージェントを統合。新しいMBUX バーチャルアシスタント「Hey Mercedes」は、生成AIによる自然な対話と短期記憶機能を備え、より直感的でパーソナルなデジタルコンパニオンとして進化した。アバターは人間型と「LittleBenz」の2種類から選択できる。

標準装備のMBUX スーパースクリーンは、14.4インチのセンターディスプレイと12.3インチの助手席ディスプレイを一枚のガラス面に統合。ドライバーには明確な情報を、助手席の乗員には動画ストリーミングやゲームなど独立したエンターテインメント体験を提供する。カメラベースのプライバシー機能により、ドライバーの注意散漫を防ぐ配慮もなされている。

ナビゲーションシステムはGoogle マップをベースとし、MBUX サラウンドナビゲーションとして進化。運転支援ビューと車両周辺の3D表示をシームレスに統合し、リアルタイムでルート案内を表示する。MBUX 拡張現実ヘッドアップディスプレイは、矢印や車線推奨、目的地などの情報を路面上に投影し、複雑な運転操作をサポートする。

運転支援システムMB.DRIVE ASSISTは、10台の外部カメラ、5つのレーダーセンサー、12個の超音波センサーを標準装備。水冷式スーパーコンピューターとAIアルゴリズムにより、周囲の交通状況を高精度で認識する。距離制御システムDISTRONICやステアリングアシスト、車線変更アシストなどを含む。

オプションのMB.DRIVE ASSIST PROは、一時停止標識や信号での自動ブレーキ、高速道路での自動車線変更など、さらに高度な支援機能を提供。中国では発売と同時に利用可能で、米国や欧州でも順次展開される予定だ。

インテリアも大幅に刷新された。新設計のインストルメントパネルにMBUX スーパースクリーンを統合し、センターコンソールには照明付きカップホルダーと2台のスマートフォンを並べてワイヤレス充電できるスペースを配置。最大100Wの電力供給が可能なUSB-C充電にも対応する。

新しいマルチファンクションステアリングホイールは、顧客の要望に応えてリミッターやDISTRONIC用のロッカースイッチ、音量調整用のローラーを採用。触覚的な操作性を向上させた。

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型メルセデスベンツ Sクラス 改良新型

ロングホイールベースモデルの4座席ファーストクラス仕様では、後部座席がビジネスラウンジに変貌する。フルレングスのリアセンターコンソールには、ワイヤレス充電対応の収納スペース、冷蔵庫付きコンパートメント、温度調節機能付きカップホルダーを装備。折りたたみ式テーブルでノートパソコン作業や食事も快適に行える。

新しい着脱式MBUXリモコン2台により、後部座席から空調やウィンドウシェード、13.1インチディスプレイのMBUX ハイエンドリアシートエンターテインメントシステムを操作可能。ディスプレイには HDカメラが内蔵され、Microsoft TeamsやZoom、Webexでのビデオ会議にも対応する。

アプリポートフォリオも拡充され、Disney+やRIDEVU by Sony Pictures Entertainmentなどの動画ストリーミングプラットフォームを含む40以上のアプリが利用可能。あらゆる座席で、移動時間がファーストクラスの体験へと変わる、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ Sクラス（S-Class）

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES