ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ車体『コムス』で「走らない」＆「止まらない」…1月掲載のリコール記事まとめ

トヨタ車体コムス
  • トヨタ車体コムス
  • 改善箇所
  • 改善箇所
  • 三菱ふそう キャンター
  • 改善箇所
  • ヤマハMT-125
  • 改善箇所
  • KTM 390 ENDIRO R

1月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタ車体の小型EV『コムス』のリコール。パーキングブレーキについて、繰り返しの使用によりブレーキワイヤーが破断、機能しなくなるおそれがあります。2位以下には同じく『コムス』の別件リコール、三菱ふそう『キャンター』などのリコール情報がランクインしています。


1位） トヨタ車体の小型EV『コムス』8536台をリコール…パーキングブレーキが効かずに動き出す：156 Pt.

トヨタ車体は1月14日、小型EV『コムス』のパーキングブレーキケーブルに不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。対象となるのは2012年7月4日から2021年8月2日に製作されたコムス1車種1型式で、対象台数は8536台。
パーキングブレーキケーブルにおいて設計検討が不十分





2位） トヨタ車体、小型EV『コムス』1万1752台をリコール…走行中に走行不能となるおそれ：130 Pt.

トヨタ車体は1月14日、小型電気自動車『コムス』について、リコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。対象となるのは、2012年7月4日から2025年10月7日までに製造されたコムスの1万1752台。
充電器の充電制御プログラムが不適切





3位） 三菱ふそう『キャンター』など3車種、4000台超でリコール…サスペンションパーツが脱落するおそれ：76 Pt.

三菱ふそうトラック・バスは1月23日、トラックの『キャンター』、『eキャンター』およびバスの『ローザ』のサスペンションについて、特定部位の強度が不足しているとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
走行中の振動や衝撃によってアッパーアームシャフトが折損





4位） ヤマハ『XSR125』など4車種7671台リコール…故障診断装置に不具合：72 Pt.

ヤマハ発動機は1月13日、モーターサイクル4車種の車載式故障診断装置（エンジンコントロールユニット）について、外部診断機にエンジン停止時の負荷計算値が正しく表示されない不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
コントロールユニットのプログラム検討が不十分





5位） KTMとハスクバーナの939台をリコール…走行中にエンストのおそれ：65 Pt.

KTMジャパンは12月26日、KTMとハスクバーナの二輪車6車種939台のリコールを国土交通省に届け出た。対象となるのは、KTMブランドの『390 DUKE』、『390 ADVENTURE R』、『390 SMC R』、『390 ENDURO R』と、ハスクバーナ・ブランドの『Vitpilen 401』、『Svartpilen 401』の計6車種。
燃料噴射制御プログラムが不適切


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ車体

電気自動車 EV、PHEV、BEV

リコール・不具合情報

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES