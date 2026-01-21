ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランドクルーザー公式ラグマットを数量限定販売へ、徳島「MIYOSHI RUG」とコラボ…トヨタ・コニック・プロ

LANDCRUISER×MIYOSHIRUG
  • LANDCRUISER×MIYOSHIRUG
  • LANDCRUISER×MIYOSHIRUG
  • LANDCRUISER×MIYOSHIRUG
  • MIYOSHIRUG

トヨタ・コニック・プロは、『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』の限定商品として、『ランドクルーザー』と徳島県三好市のラグブランド『MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）』のコラボラグマットを1月23日13時よりオンラインストアで数量限定で予約販売を開始する。

【画像】LANDCRUISER×MIYOSHIRUG

『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』は、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティと世界観を反映したトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクションだ。

『MIYOSHI RUG』は徳島県三好市の老舗ラグファクトリーから技術を継承し、タフティング技法による一点ずつの職人手作りで独特な風合いと高いクッション性を有している。国内外からのコラボレーション依頼も多い。

今回のコラボは、丁寧なものづくりと現代的価値観を重視する双方の姿勢が合致して実現。限定販売される商品は歴代ランドクルーザーで人気の「70シリーズ」をモチーフにした『VEHICLE RUG』と、エンブレム風ロゴをあしらった『CIRCLE RUG』の2種類。両商品ともオンラインストア限定で数量限定だ。

『VEHICLE RUG』は全長130cmのショートボディの70シリーズの車体デザインで、落ち着いた色調とクラシックな雰囲気をあわせ持ち、価格は税込み3万8500円。サイズは約W1300×H726mm。

『CIRCLE RUG』は円形で使いやすく、直径約73.5cm、価格は税込み2万2000円となっている。

これらのラグはタフティングガンを使ったほぼ手作業で製作され、柔らかく優しい触り心地とヴィンテージのぬくもりを感じられる。

また、徳島県三好市の地域に根差したものづくりの哲学や職人技術を紹介するスペシャルムービーも制作された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー

トヨタ自動車

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES