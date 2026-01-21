ランドクルーザー公式ラグマットを数量限定販売へ、徳島「MIYOSHI RUG」とコラボ…トヨタ・コニック・プロ

トヨタ・コニック・プロは、『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』の限定商品として、『ランドクルーザー』と徳島県三好市のラグブランド『MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）』のコラボラグマットを1月23日13時よりオンラインストアで数量限定で予約販売を開始する。

【画像】LANDCRUISER×MIYOSHIRUG

『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』は、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティと世界観を反映したトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクションだ。

『MIYOSHI RUG』は徳島県三好市の老舗ラグファクトリーから技術を継承し、タフティング技法による一点ずつの職人手作りで独特な風合いと高いクッション性を有している。国内外からのコラボレーション依頼も多い。

今回のコラボは、丁寧なものづくりと現代的価値観を重視する双方の姿勢が合致して実現。限定販売される商品は歴代ランドクルーザーで人気の「70シリーズ」をモチーフにした『VEHICLE RUG』と、エンブレム風ロゴをあしらった『CIRCLE RUG』の2種類。両商品ともオンラインストア限定で数量限定だ。

『VEHICLE RUG』は全長130cmのショートボディの70シリーズの車体デザインで、落ち着いた色調とクラシックな雰囲気をあわせ持ち、価格は税込み3万8500円。サイズは約W1300×H726mm。

『CIRCLE RUG』は円形で使いやすく、直径約73.5cm、価格は税込み2万2000円となっている。

これらのラグはタフティングガンを使ったほぼ手作業で製作され、柔らかく優しい触り心地とヴィンテージのぬくもりを感じられる。

また、徳島県三好市の地域に根差したものづくりの哲学や職人技術を紹介するスペシャルムービーも制作された。