モチーフはピックアップトラック、『ジムニーシエラ/ノマド』用の新型フェイスキット「CH:AMP」が登場

カスタムパーツを手がけるガレージイル（大阪府）から、スズキ『ジムニーシエラ』（JB74W）、『ジムニーノマド』（JC74W）用の新型フェイスキット「CH:AMP（シー・エイチ・コロン・エー・エム・ピー）」が新発売。

CH:AMPは、アジア圏で人気の高いピックアップトラックをモチーフにしたデザインが特徴。4WD車らしい精悍さと都会的なスタイリッシュさを併せ持ち、どんな車高でもジムニーのスタイルを引き立てる。

フロントグリルやフロントバンパーは、多彩なダクトや凹凸で構成され、複雑な造形を一体感あるデザインでまとめている。ヘッドライトは3連プロジェクターとコの字型のポジションランプを内蔵し、独創的な八角形仕様が特徴となっている。車両本体のデザインに自然に溶け込み、純正車高はもちろん、ローダウンやリフトアップ後の車両にも装着可能だ。

価格は、純正ハロゲン車用が36万800円、純正LED車用が38万6100円（いずれも税込み、未塗装）。同社での取付費は5万5000円、塗装費は1色塗装で5万5000円、3色塗装で8万5800円となっている。

また、タフネスな印象を加えるオプションの「ダミーけん引フック」（未塗装・税込み4万9000円）のほか、オプションパーツが多数用意されている。

ガレージイルは、カスタムカーのワンオフ製作やペイントも手がけるパーツメーカー兼ビルダー。ジムニー系では、アメリカのレトロSUVの雰囲気を再現したフェイスキットの第一弾「BRON55（ブロンゴーゴー）」が好評販売中だ。

同社では、パーツ単体の販売から装着済み車両の販売まで、あらゆるニーズに対応。今回発売のCH:AMPも車両本体＋上記パーツ代＋取付・塗装費で完成車両として購入できる。なおCH:AMP込みの完成車はジムニーランド（福岡県）でも購入が可能とのこと。

