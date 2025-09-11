ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

メルセデスベンツの万能車『ウニモグ』も収録、「ファーミングシミュレーター25」トラックパック配信開始

セガは9月10日、全世界累計販売本数が300万本を突破した農業シミュレーションゲーム「ファーミングシミュレーター25」の拡張パック「Mercedes-Benz Trucks Pack」の配信を開始したと発表した。

今回の拡張パックには、ドイツの自動車メーカーのメルセデスベンツをはじめ、農業機械メーカーのFliegl、Heizomat、Sirch、Stollの計6ブランドから17台の農機・車両が収録されている。新たにタイヤブランドのAllianceも追加される予定だ。

特に注目されるのは、メルセデスベンツの多目的作業車『ウニモグ』で、1台で複数の作業に対応できる汎用性の高さが特徴となっている。収録される車両には『Actros L』、『Arocs』、『MB-trac』シリーズなど幅広いラインナップが含まれる。

「ファーミングシミュレーター25」は、北米、中央ヨーロッパに加えて新たに東アジアエリアが追加され、稲作を含む25種類の作物栽培が可能。牛、羊、豚、鶏、馬に加えてバッファローとヤギの飼育も新たに導入された。

ゲームには日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、世界を代表する農機メーカー150社以上から400種類以上の機械やアイテムが登場。オンラインでは最大6人でのプレイが可能で、個人農家として成長するか、フレンドと巨大農場を築き上げるかなど、自由度の高い農場経営を楽しめる。

同ゲームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC、Macに対応。開発・販売元のGIANTS Softwareは2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社で、「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られている。

