メルセデスベンツの万能車『ウニモグ』も収録、セガの「農業シミュレーション」最新版配信へ

『ファーミングシミュレーター 25』に収録のメルセデスベンツ(c)2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.
セガの農業シミュレーションゲーム『ファーミングシミュレーター 25』が、メルセデスベンツを含む6ブランドから17台の農機・車両を収録した拡張パック「Mercedes-Benz Trucks Pack」を9月9日に配信する。

同パックには、メルセデスベンツをはじめ、農業機械メーカーのFliegl、Heizomat、Sirch、Stollの計5社のブランドから17台の農機・車両が登場する。新たにタイヤブランドのAllianceも収録予定だ。

特に注目されるのは、メルセデスベンツの多目的作業車『ウニモグ』で、1台で何通りもの作業に対応している。収録される車両には、Actros L、Arocs、MB-trac各シリーズ、Unimog U 530-535やU2400などが含まれる。

『ファーミングシミュレーター 25』に収録のメルセデスベンツ(c)2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.『ファーミングシミュレーター 25』に収録のメルセデスベンツ(c)2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

『ファーミングシミュレーター 25』は、アジアの稲作を追加した農業体験ゲームで、北米、中央ヨーロッパに加え、東アジアエリアが新たに登場する。

25種類の作物栽培と、牛、羊、豚、鶏、馬に加えてバッファローとヤギの飼育が可能だ。実在する農機150社400種以上が登場し、オンラインでは最大6人でのプレイに対応している。

(c)2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

《森脇稔》

