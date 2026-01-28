ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

有線CarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化してHDMI機器も、データシステムが「カーエンターテイメントアダプター」発売

Apple CarPlay接続イメージ
  • Apple CarPlay接続イメージ
  • Fire TV Stick接続イメージ
  • データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」
  • データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」

データシステムは、有線接続のApple CarPlay/AndroidAutoに対応した車載ディスプレイやカーナビに、HDMI機器を接続できるUSB-HDMI変換アダプター「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」を発売した。価格は1万8700円（税込）。

【画像】データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」

「USBKIT CEA940」は、有線接続のみ対応のCarPlay/AndroidAutoをワイヤレス接続に変換しながら、HDMI機器の接続も可能にするアダプターだ。Fire TV StickやDVD・Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器を接続することで、ドライブ中に多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像を車内で楽しめるようになる。

接続は簡単で、USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を接続し、本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで利用できる。安定した動作をサポートするUSB電源補助ケーブルを同梱しており、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定して使用できる。

データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」

本体仕様は、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac対応で2.4/5GHzデュアルバンド、Bluetooth 4.2を搭載。HDMI 1.4/HDCP 1.4対応で、対応解像度は1440p（24Hz/30Hz）、1080p（24Hz/30Hz/60Hz）、720p（24Hz/30Hz/60Hz）、480p（24Hz/30Hz/60Hz）。本体サイズは幅59×高さ59×奥行14mmで重量45g。ケーブル長は約60cm。

付属品として、USB電源補助ケーブル（Type-A オス - Type-A オス/メス、ケーブル長約76cm）とUSB変換アダプター（Type-A メス - Type-C オス）2個、リセットピン、スタートアップガイドが同梱される。また、1年間の保証が付帯する。

対応車種は、2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay/AndroidAuto対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。ただし、すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではなく、輸入車は動作保証の対象外となる。

ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoに対応するデバイスは、iPhoneの場合はiOS 10以降を搭載した機種。Androidの場合は、Android 11.0以降を発売時点で搭載したスマートフォン、Android 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン、Android 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8が対応する。

データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

データシステム

アップル CarPlay

カーナビ、ナビゲーション

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES