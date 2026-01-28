有線CarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化してHDMI機器も、データシステムが「カーエンターテイメントアダプター」発売

データシステムは、有線接続のApple CarPlay/AndroidAutoに対応した車載ディスプレイやカーナビに、HDMI機器を接続できるUSB-HDMI変換アダプター「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」を発売した。価格は1万8700円（税込）。

「USBKIT CEA940」は、有線接続のみ対応のCarPlay/AndroidAutoをワイヤレス接続に変換しながら、HDMI機器の接続も可能にするアダプターだ。Fire TV StickやDVD・Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器を接続することで、ドライブ中に多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像を車内で楽しめるようになる。

接続は簡単で、USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を接続し、本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで利用できる。安定した動作をサポートするUSB電源補助ケーブルを同梱しており、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定して使用できる。

本体仕様は、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac対応で2.4/5GHzデュアルバンド、Bluetooth 4.2を搭載。HDMI 1.4/HDCP 1.4対応で、対応解像度は1440p（24Hz/30Hz）、1080p（24Hz/30Hz/60Hz）、720p（24Hz/30Hz/60Hz）、480p（24Hz/30Hz/60Hz）。本体サイズは幅59×高さ59×奥行14mmで重量45g。ケーブル長は約60cm。

付属品として、USB電源補助ケーブル（Type-A オス - Type-A オス/メス、ケーブル長約76cm）とUSB変換アダプター（Type-A メス - Type-C オス）2個、リセットピン、スタートアップガイドが同梱される。また、1年間の保証が付帯する。

対応車種は、2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay/AndroidAuto対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。ただし、すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではなく、輸入車は動作保証の対象外となる。

ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoに対応するデバイスは、iPhoneの場合はiOS 10以降を搭載した機種。Androidの場合は、Android 11.0以降を発売時点で搭載したスマートフォン、Android 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン、Android 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8が対応する。

データシステム「カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940」