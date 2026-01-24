日産『エクストレイル』の純正ナビでもテレビ視聴！ データシステム「TV-KIT」が適合

データシステムが販売中のTV-KITに、日産『エクストレイル』の適合が追加された。TV-KIT「NTV448」（切り替えタイプ）と「NTV448B-D」（ビルトインタイプ）で適合を確認。税込み価格はいずれも2万1780円。

【画像】データシステムの「TV-KIT」

「NTV448/B-D」は日産・エクストレイル（T33 2025年10月～）に搭載の「Google搭載 Nissan Connect インフォテインメントシステム12.3インチ」に適合するTV-KITシリーズ製品。

TV-KITを取り付けることで、走行中でも純正ナビ画面でテレビの視聴と目的地設定などナビ操作が可能になる。同社独自の技術ノウハウにより、走行中TV-KITをオンにしてテレビ映像が映るようにしても、ナビの自車位置表示機能に影響を与えず使用が可能となっている。

切り替えタイプにはTV-KIT機能をオン／オフできる小型スイッチが付属。車種専用設計で、設置・接続は完全カプラーオンなので、配線の切断や加工は一切不要となっている。ビルトインタイプにはスペアスイッチホールに取り付け可能な純正風スイッチが付属する。

データシステムTV-KIT NTV448B-D（ビルトインタイプ）