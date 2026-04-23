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EV充電フェス SPRING 2026、うどんvsそばで全国対戦…都道府県別ポイントで勝敗決め

チーム対抗型オンラインイベント「EV充電フェス SPRING 2026」
  • チーム対抗型オンラインイベント「EV充電フェス SPRING 2026」

ミライズエネチェンジは、チーム対抗型オンラインイベント「EV充電フェス SPRING 2026」を4月23日（木）12:00から5月17日（日）11:59まで開催する。

今回は「うどん vs そば ─ 全国陣取り合戦」をテーマに、GW期間のEVドライブ需要と日本の食文化を掛け合わせた体験型イベントとして展開する。

参加には事前エントリーが必要で、特設ページでチームを選択して登録する。開催期間中は「EV充電エネチェンジ」アプリで充電し、充電時間10分ごとに10ポイントを獲得してチームに加算する。

勝敗は都道府県ごとのチーム合計ポイントで決め、勝利した都道府県数が多いチームが総合優勝となる。条件達成時は週末のポイントが3倍になる「大盛りボーナス」も設ける。

景品は総額30万円相当で、JTB商事の旅行カタログギフト「たびもの撰華」や充電クーポンを用意する。JTB商事特別賞として「たびもの撰華プレミアム 極」（10万円相当）が1名、「たびもの撰華 梓」（2万円相当）が5名など。トップチャージャー賞は充電時間ランキング上位100名にEV充電クーポンを配る。

また、EV充電利用をゲーム化するチームスコア算出システムについて、特許を取得した。登録日は2026年2月20日で、実際のEV充電データをもとに都道府県ごとの対戦状況をリアルタイムで更新する仕組みだという。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズとENECHANGEの合弁会社として2025年1月に設立された。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」を運営し、商業施設や宿泊施設などに普通充電器を設置・運用している。

《森脇稔》

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