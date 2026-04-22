EV充電エネチェンジ、新アプリv4.0.0「Nikola」配信…EV Life Programも開始

ミライズエネチェンジは、EVユーザーの利用体験向上を目的に、充電利用や口コミ投稿に応じてポイントが貯まり、ランクに応じた特典が受けられる通年型プログラム「EV Life Program」を4月22日より開始した。

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あわせて、「EV充電エネチェンジ」アプリをv4.0.0（コードネーム：Nikola）へメジャーアップデートする。これにより、充電の利便性と満足度の向上を図る。

同社によると、日本の新車販売におけるEV・PHEV比率は2026年3月に4.07%となり、3年3ヶ月ぶりに4%を超えた。こうしたEV普及の局面を受け、充電習慣の定着とユーザー体験の強化を狙う。

「EV Life Program」は、アプリを通じて「充電」や「口コミ投稿」でポイントを獲得し、ランクアップしながら限定特典を受け取れる仕組みだ。従来の「ミライズエネチェンジEVサポーターズ」を発展的に改良して導入する。

ポイント獲得は、充電でためる方法として、EV充電エネチェンジの充電スポットでアプリから充電を開始すると10分ごとに10ポイント付与する。口コミ投稿では、画像付きの口コミをアプリに投稿すると1投稿につき10ポイント付与する。

ランクはエントリー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの4段階で、充電クーポンや抽選券などの限定特典が用意される。2026シーズンは2026年4月22日から2027年3月31日までで、ランクとポイントはシーズン終了後にリセットされる。

また、アプリのv4.0.0（Nikola）では、EV Life Programへの対応を中核に、ホーム画面のアップデートや検索フィルタの拡充を行う。アプリホームからプログラム登録・参加が可能となり、現在のランクや獲得ポイント、次のランクまでの必要ポイントを確認できる。

コードネーム制度はv4.0.0から導入され、テーマは「電気・エネルギーの偉人」。第1弾は交流電流（AC）を発明したニコラ・テスラにちなんだ「Nikola」とした。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズとENECHANGEによる合弁会社として2025年1月24日に設立された。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドで、法人施設や集合住宅などへの普通充電器の設置・運用、アプリ運営を行う。