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アクラポビッチ、JMCA認証マフラー3モデル発売…カワサキ『Z900RS』ほかヤマハ5車種に対応

AKRAPOVIC スリップオンライン ステンレス ブラック JMCA Z900RS 2026
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アクラポビッチの正規輸入代理店であるプロトは、カワサキ『Z900RS』2026年モデル用、ヤマハ『MT-03/MT-25』＆『YZF-R3/YZF-R25』用、『テネレ700』用のアクラポビッチ JMCA認証マフラー3モデルの販売を開始した。

【画像】アクラポビッチ最新モデルの装着イメージ

Z900RSの2026年モデル用は、Z900RSのラインに調和したデザインを採用したネオレトロスタイルのエキゾーストシステム。ブラックコーティングされた高品質ステンレススチール製のスリップオンサイレンサー2本出しタイプで、マフラーとエンドキャップにはレーザー刻印によるアクラポビッチのロゴが施されている。

パフォーマンス面では、レースで実証されたノウハウを活かし、純正比で出力を8200rpmで0.8kW（1.1hp）、トルクを7900rpmで0.8Nm向上させた。また1.4kgの軽量化も実現しており、軽快かつ力強いレスポンスをもたらすとしている。

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税込価格は19万4700円。

同時に発表されたヤマハ『MT-03/MT-25』＆『YZF-R3/YZF-R25』用は13万7500円、『テネレ700』用は20万2400円。

今回発売された3モデルはいずれもJMCA（日本二輪車普及安全協会）の認証を取得しており、車検に対応。なお、自動車排出ガス試験結果証明書（排ガス証明書）は、純正触媒を使用するため付属しない。

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《レスポンス編集部》

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