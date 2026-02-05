ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ヤマハの「プレミアムツーリング」好評につき拡大！ 2026年は阿蘇・信州で開催、誰でも応募可能に

YRAヤマハ バイクレッスンの「プレミアムツーリング」が2026年は阿蘇・信州で開催
ヤマハ発動機販売は、二輪ライディングの基本を学べる「YRA（ヤマハライディングアカデミー）ヤマハ バイクレッスン」の特別企画「プレミアムツーリング」を2026年も開催すると発表した。

2025年10月に初開催された長距離ツーリングイベントで、好評につき拡大。2026年は5月に阿蘇、7月に信州で開催される。

「YRAヤマハ バイクレッスン」は免許取得後間もない初心者や久しぶりにバイクに乗るリターンライダーを対象にしている。経験豊富なインストラクターが基本操作を丁寧に指導し、乗車への不安を解消することを目指す。装具レンタルや車両貸出、愛車持ち込みレッスン、ミニツーリング付きレッスンやオフロードコースでのレッスンなど多彩なコースを用意している。

中でも基本レッスン後にミニツーリングがつく「オンロードレッスン＆ツーリング」は、インストラクター同行による安全な公道走行の安心感から好評で、リピーターも多い。一方で、参加者からは「もっと長い距離を走りたい」「一人でのツーリングは不安」との声も寄せられていた。

これらの要望に応え、2025年10月にレッスン受講経験者限定の「プレミアムツーリング」を信州・ビーナスライン周辺で初開催。初日は半日クローズドコースでのレッスン、翌朝からインストラクター同行の本格ツーリングを楽しんだ。参加者からは高い満足度が報告されている。

2026年は信州ビーナスラインに加え、阿蘇・やまなみハイウェイでも開催予定。また、今年は誰でも申し込みが可能となったのが嬉しいポイントだ（レッスン受講経験者は先行受付が可能）。

開催詳細は以下の通り。

【プレミアムツーリング in 阿蘇】

日時：2026年5月15日（金）～17日（日）2泊3日
コース：やまなみハイウェイやミルクロードを含む約300km
集合場所：JR肥後大津駅または熊本空港
宿泊先：阿蘇ファームランドまたは亀の井ホテル別府
料金：18万円（宿泊、食事、ガソリン代、レッスン料、保険料込み）
申込開始：2月4日～2月11日が先行受付、12日から一般受付
募集人数：10名（最少催行5名）
車両：MT-25（車両持込不可）

【プレミアムツーリング in 信州ビーナスライン】

日時：2026年7月11日（土）～12日（日）1泊2日
コース：ビーナスラインを含む約140km
集合場所：JR茅野駅
宿泊先：車山高原スカイパークホテル
料金：9万円（宿泊、食事、ガソリン代、レッスン料、保険料込み）
申込開始：4月10日～17日先行受付、18日から一般受付
募集人数：10名（最少催行5名）
車両：MT-25（車両持込不可）

