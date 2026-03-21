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またも若者ゴコロを鷲掴み!? 新色「ライトグリーン」の新型ヤマハ『YZF-R3』がサプライズ公開…大阪モーターサイクルショー2026

ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）
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ヤマハ発動機は3月20日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2026」に出展。「YZF-R」「MT」「XSR」各シリーズが持つ世界観を、計24台のバイクで表現した。そんな中、従来のラインアップにはないカラーリングの『YZF-R3』がサプライズで登場。これまでも斬新なカラーで若者を虜にしてきたYZF-R3だけに、鮮やかなライトグリーンをまとった車体も会場の注目を集めていた。

【画像】新カラーのYZF-R3と、発売予定の新アクセサリー

「YZF-R3」（と、249ccエンジンを搭載する『YZF-R25』）は、「毎日乗れるスーパーバイク」をコンセプトに開発されたスーパースポーツ。高次元な走行性能とスタイリング、日常での扱いやすさを兼ね備え、10代・20代を中心とした若年層から国内外で人気のモデルだ。

2025年モデルでデザインを刷新。YZF-RシリーズのDNAを継承・進化させたスタイリッシュなボディに、「睨み目2眼」の印象を与える4エレメントポジションランプを新採用。ヤマハレーシング最高峰マシン『YZR-M1』ゆずりのフロントノーズのM字インテークと共に、クールな印象を醸し出している。またシート幅・サイドカバーをスリム化し、780mmのシート高と相まって足付き性が向上しているのも現行モデルの特徴だ。

ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）

レバー操作荷重を低減し、シフトダウン時に穏やかな車体挙動をもたらすA＆S（アシスト＆スリッパー）クラッチの採用、スマートフォン用専用アプリ「YAMAHA　Motorcycle　Connect（Y-Connect）」への対応や、USB Type-A端子対応ソケットなど利便性を高める装備も盛り込まれている。

ヤマハらしい洗練されたデザインと合わせて、若者や女性ライダーをも惹きつけているのが斬新なカラーだ。歴代モデルで、蛍光イエローやオレンジ、シアンなど、スポーツバイクが持つ既成概念を打ち砕くカラーリングを採用してきたYZF-R3。現行モデルでは、光の加減で表情を変える偏光カラーを採用したことでも話題となっていた。

そして今回のライトグリーンだ。正式名称は不明だが、パステル調にも見えるソリッドなライトグリーンは、従来のスポーツバイクが持つ世界観とは異なるレトロ感やギア感、あるいはレーサー感をも感じさせるもの。車体を構成するメカニカルな部分はマットブラック、加飾や空力を担うカウルがライトグリーンという2トーンとなっているのが特徴だ。色とりどりのスクーターや、「USインターカラー」のイエローをまとったXSRシリーズが並ぶヤマハブースにおいても、存在感が際立っていた。

2026年春以降に発売予定のシングルシートカウル2026年春以降に発売予定のシングルシートカウル
2026年春以降に発売予定のKYBスペシャルサスペンション2026年春以降に発売予定のKYBスペシャルサスペンション参考出品として装着されたカーボン調樹脂製のウイングレット、スクリーンデフレクター、ミラーカバー参考出品として装着されたカーボン調樹脂製のウイングレット、スクリーンデフレクター、ミラーカバー

また、このYZF-R3には、新しいアクセサリーパーツが装着されていた。シングルシートカウルと、KYBスペシャルサスペンション（リア）は2026年春以降に発売予定とされていたほか、カーボン調樹脂製のウイングレット、スクリーンデフレクター、ミラーカバーが参考出品扱いとなっていた。特にウイングレットの存在感は大きく、レーシングマシンのような迫力あるスタイリングに仕上がっていた。

このYZF-R3は「春以降の発売予定」とされており、新アクセサリーパーツも同時発表となることが予想される。

《宮崎壮人》

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