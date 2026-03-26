斬新な“ライトグリーン”のヤマハ『YZF-R3』『YZF-R25』発売へ、「Y2K」トレンド取り入れZ世代向けアピール

「大阪モーターサイクルショー2026」で斬新なカラーと注目を集めた、ライトグリーンの『YZF-R3』『YZF-R25』が早くも正式発表だ。ヤマハ発動機販売は3月26日、カラーリング3色を刷新し、5月28日に発売すると発表した。

【画像】ヤマハ YZF-R25 とYZF-R3 の新カラー

YZF-R3とYZF-R25は、”毎日乗れるスーパースポーツ”をコンセプトに開発された、スーパースポーツの入り口として 人気のモデル。320ccエンジンを搭載するYZF-R3と、249ccエンジンのYZF-R25、それぞれが高次元な走行性能とレーシングマインドを継承する正統派スタイリング、日常での扱いやすさを兼ね備えたモデルとして、国内外で若者にも人気を博している。

大阪モーターサイクルショー2025で初公開されたライトグリーンのヤマハ『YZF-R3』（アクセサリー装着者）

レバー操作荷重を低減するアシスト＆スリッパークラッチ、スマートフォン専用アプリY-Connect対応、USB Type-A端子対応ソケットの搭載なども特徴だ。

また、ヤマハらしい洗練されたデザインと合わせて、若者や女性ライダーをも惹きつけているのが斬新なカラーだ。歴代モデルで、蛍光イエローやオレンジ、シアンなど、スポーツバイクが持つ既成概念を打ち砕くカラーリングを採用してきたYZF-R3とYZF-R25。現行モデルでは、光の加減で表情を変える偏光カラーを採用したことでも話題となっていた。

そんなYZF-R3とYZF-R25の新カラーラインアップとして用意されるのは、「ブルー」「ブラック」そして「ライトグリーン」の3色。ブルーは2026年モデルの「YZF-Rシリーズ」と共通で、ヤマハレーシングを象徴するカラー。ブラックは、2025年モデルのマット系を含んだブラックに対し、メタリック系をベースに調和させワントーンで品位ある落ち着いた佇まいに仕上げた。

ヤマハ YZF-R25 ABS（ペールブルーイッシュグリーンソリッド2）

ヤマハ YZF-R25 ABS （ディープパープリッシュブルーメタリックC）

ヤマハ YZF-R25 ABS（ブラックメタリック12）

注目のライトグリーンは、未来感やテックムードをまとい、Z世代に支持されるY2Kトレンド（2000年前後に流行ったファッションや文化を現代風にリバイバルしたスタイル）をエッセンスに取り入れたカジュアルなカラーとした。ミントカラーを基調に燃料タンクやフレームなどをブラックとし、鮮やかなレッドを差し色に用いることで全体を引き締め、クールな印象を際立たせている。

価格は、「YZF-R3 ABS」が72万6000円、「YZF-R25 ABS」が69万0800円（いずれも税込）。