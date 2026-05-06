日産『リーフ』に不具合、火災のおそれ…4月掲載のリコール記事まとめ

4月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。もっとも注目されたリコール記事は、日産『リーフ』のリコールについてでした。高電圧バッテリーに不具合があり、発熱、火災のおそれがあります。