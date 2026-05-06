日産『リーフ』に不具合、火災のおそれ…4月掲載のリコール記事まとめ

4月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。もっとも注目されたリコール記事は、日産『リーフ』のリコールについてでした。高電圧バッテリーに不具合があり、発熱、火災のおそれがあります。
日産自動車は3月26日、フル電気自動車『リーフ』の電気装置（高電圧バッテリ）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
三菱ふそうトラック・バスは3月30日、大型トラック『スーパーグレート』の排出ガス発散防止装置に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
フォルクスワーゲングループジャパンは4月17日、フォルクスワーゲン『ゴルフ』、『パサート』、『ティグアン』の計12車種のかじ取装置（電動パワーステアリング）について不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
トヨタ自動車は2026年4月8日、レクサス『RC F』と『GS F』の燃料装置（燃料ポンプ）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
本田技研工業は3月26日、二輪車のホンダ『CB1000 HORNET』、 『CB1000 HORNET SP』の電気配線（メインハーネス）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。