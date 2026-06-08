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『シエンタ』専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」、ネッツトヨタニューリー北大阪で取扱い開始

・ネッツトヨタニューリー北大阪の全7店舗で「VANLIFE ROOMKIT」を取扱い開始

・デモ車両は豊中店に常設展示し、見学は要予約

・YURTと共同でモーターキャンプエキスポ2026（万博記念公園）に初出展する

YURTの『シエンタ』用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」
  • YURTの『シエンタ』用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」
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  • シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」
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  • シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」
  • YURTの『シエンタ』用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」

ネッツトヨタニューリー北大阪とYURTは6月6日、『シエンタ』専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱いを、ネッツトヨタニューリー北大阪の全7店舗で開始した。

【画像】『シエンタ』専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」

デモ車両は豊中店に常設展示する。見学は要予約で、豊中店に電話で申し込む。

また両社は、6月13日（土）から14日（日）に万博記念公園（大阪府吹田市）で開催される「モーターキャンプエキスポ」に共同で初出展する。イベントでは「VANLIFE ROOMKIT」や回転シート「スイベルシート」を展示するほか、「お子様向けじゃんけん大会」も実施予定だ。

「VANLIFE ROOMKIT」は、トヨタ シエンタが通常の5人乗りから、くつろぐ時は大人2人がゆったり過ごせる部屋へとシームレスに切り替えられるルームキットだ。室内・室外で使えるテーブル付きで、2025年11月に特許取得済み（特許第7768517号）としている。

ネッツトヨタニューリー北大阪は1961年創業のカーディーラーで、2026年度健康経営優良法人に認定されている。地域活性の取り組みとして、地元商店街の加盟店約1700店で使える独自の「地域振興券」を自社負担で発行している。

モーターキャンプエキスポ2026の開催は6月13日（土）から14日（日）で、時間は10:00～17:00（雨天決行）。会場は万博記念公園 お祭り広場（大阪府吹田市千里万博公園10-11）。入場料は前売り券が500円、当日券が800円（高校生以上）だ。

《森脇稔》

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