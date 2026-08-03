純正マット下に敷くだけで砂・泥・水気を防ぐ！『ノア/ヴォクシー』9専用「ゴリラマットベース」登場

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、トヨタ『ノア』『ヴォクシー』90系専用フロアマット「ゴリラマットベース」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は9300円より。

【画像】『ノア/ヴォクシー』9専用「ゴリラマットベース」

同製品は純正マットの下に敷いて使うフロアマットベースで、砂・泥・水気による純正マットの劣化や車内の汚れを軽減する目的で開発された。TPE素材の3D立体構造を採用し、ノア/ヴォクシー90系の車内寸法を実測した車種専用設計となっている。防水・防汚仕様で、汚れた際は取り外して丸洗いが可能。

『ノア/ヴォクシー』90系専用「ゴリラマットベース」

使い方は2通りで、普段使いには「純正マット＋ゴリラマットベース」の重ね使い、アウトドアや汚れが気になる場面では「ゴリラマットベースのみ」と使い分けられる。純正マットの見た目や踏み心地をそのままに、砂・ゴミ・泥汚れを受け止める構造となっている。

適合車種はトヨタ『ノア』（MZRA90W、MZRA95W、ZWR90W、ZWR95W 2022年4月～）および『ヴォクシー』（MZRA90W、MZRA95W、ZWR90W、ZWR95W 2022年4月～）のS-Z／S-Gグレード（ガソリン・4WD・ハイブリッド）。運転席・助手席用の2枚セットで販売される。