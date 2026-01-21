ブリッツの純正置き換えエアフィルター「SUSパワー・エアフィルターLM」に『サンバー』『アトレー/ハイゼットカーゴ』など適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「SUSパワー・エアフィルターLM」に、ダイハツ『アトレー/ハイゼットカーゴ』および同S700系列計4車種の適合が追加された。税込み価格はいずれも5390円。

今回適合が追加されたのは、トヨタ・ピクシスバン（S700M、S710M 2021年12月～）、スバル・サンバー（S700B、S710B 2021年12月～）、ダイハツ・アトレー/ハイゼットカーゴ（S700V、S710V、S700W、S710W 2021年12月～）。

SUSパワー・エアフィルターLMは、同社コアタイプエアクリーナー製品「SUSパワーコアタイプ」でも実績の高い、繊維フィルターとメッシュの組み合わせを採用した純正交換タイプの製品。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより、高い耐久性と強度を実現している。

ブリッツ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を発揮し、ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造のフィルターにより、純正品に対して低い圧損と吸入効率のアップも実現。また、フィルター部に鮮やかなブルーを採用したことで、エンジンルーム内のファッション性もアップする。