ブガッティ『ヴェイロン』、1600馬力のW16気筒＋4ターボ搭載で再来…「F.K.P.オマージュ」発表

ブガッティは、フランスで開催された「レトロモビル・パリ」において、ワンオフモデル『F.K.P.オマージュ』を初公開した。『ヴェイロン』誕生20周年を記念し、その革新的な精神と開発を主導したフェルディナント・カール・ピエヒ博士に敬意を表したモデルだ。

20年前、ブガッティ・ヴェイロンは自動車の可能性を書き換えた。1001馬力、最高速度400km/h超、そしてパフォーマンスカーとしては前例のない洗練性により、ハイパーGTという全く新しいカテゴリーを創出した。

ヴェイロンの物語は、日本の新幹線の中で始まった。当時フォルクスワーゲングループの会長だったピエヒ博士が、ブガッティ復活の心臓部となる革新的なW型エンジン構成をスケッチしたのだ。ピエヒ博士はすでにフォルクスワーゲンの独自VRエンジンアーキテクチャの開発を通じて、その工学的天才性を証明していた。『ゴルフ』を変革したコンパクトなVR6エンジンから、『パサート』やベントレーに搭載されたW8、W12、そして究極の表現である4ターボのW16気筒エンジンへと発展させた。

W16エンジン自体がパッケージングの驚異を体現している。シリンダーを短く幅広いバンク構成で千鳥配置することで、通常なら1メートルの長さになるパワープラントを645mmに圧縮した。これによりヴェイロンは2700mmのコンパクトなホイールベースを実現。この建築的な卓越性と四輪駆動、優れた重量配分が組み合わさり、洗練されながらも圧倒的なハイパーカーが誕生した。

1999年の東京モーターショーでデビューしたヴェイロンは、ハルトムート・ヴァルクス指揮下で若きヨゼフ・カバンがデザインし、根本的に異なる美学哲学を提示した。多くのスーパーカーがガンディーニが広めた前傾ウェッジシェイプに従う中、ヴェイロンは後傾した。高貴で自信に満ちた姿勢は、派手さではなく落ち着きで定義された1000馬力の車だった。このバウハウスの影響を受けた自信に満ちたデザイン言語は驚くほど良く熟成し、20年後の今日でも現代的だ。

F.K.P.オマージュは、ブガッティのW16プラットフォームの最高進化形をベースに構築されている。『シロン・スーパースポーツ』で初めて導入された1600馬力の4ターボエンジンを搭載する。これはピエヒ博士のスピードへの野望を実現し、時速482km/hを超えた車だ。このエンジンはW16開発の頂点を表している。大型ターボチャージャー、強化されたインタークーラー、アップグレードされた冷却システム、そして増大したトルクに対応できる強化されたギアボックスを備える。

外装は控えめながら重要な進化を示している。ヴェイロンの後傾姿勢と下降するベルトラインを維持しながら、すべての表面が洗練された。ソリッドアルミニウムブロックから削り出された立体的なホースシューグリルは、周囲のボディワークに有機的に流れ込む。この新しい明瞭さは色分割にも及び、更新されたパネルレイアウトと正確に一致し、ボディ全体でより調和のとれた視覚的分割を生み出している。

より強力なエンジンに対応するため、フロントの大型エアインテークが設けられ、乗員の頭のすぐ後ろには特徴的なエアダクトが維持されている。更新されたホイールサイズ、フロント20インチ、リア21インチは、最新のミシュランタイヤ技術を活用し、パフォーマンスと視覚的バランスの両方を向上させている。

最先端の塗装技術はヴェイロン登場以来の20年間で驚異的な進歩を遂げており、F.K.P.オマージュはこれらの改良の最前線に位置している。特徴的な赤の外装仕上げは、高度な積層技術を採用している。シルバーアルミニウムベースのコートの上に赤みがかったクリアコートを重ね、車の周りを移動すると現れる並外れた深みと立体感を生み出している。標準的な黒塗装ではなく、黒みがかった露出カーボンファイバーがコントラストを提供する。クリアコートに10%の黒色顔料が統合され、近くで見ると視覚的にも触覚的にも豊かさを提供する。

F.K.P.オマージュのインテリアは、シロンや『ミストラル』を含む他の最近のW16モデルと比較して、ほぼ完全な革命を表している。オリジナルのヴェイロンのような円形でバウハウス的な特徴を持つユニークなステアリングホイールに、ソリッドアルミニウムブロックから削り出された完全にビスポークのセンターコンソールとトンネルカバーが加わる。パリで独占的に織られたカスタムカークチュールファブリックは、『トゥールビヨン』で導入されたブガッティの最新のインテリアパーソナライゼーションの進歩を表している。これはヴェイロンのレザーオンリーインテリアからの進化だ。

ダッシュボードを支配するのは、オーデマ・ピゲのロイヤルオーク・トゥールビヨンだ。41mmのタイムピースがF.K.P.オマージュの将来のオーナーの要望により、この車両に統合されている。八角形の時計は、エットーレ・ブガッティのオリジナル直列8気筒シリンダーヘッドの仕上げから借用した技術である、エンジンターン研磨で仕上げられた「アイランド」内に収まっている。時計は独創的な自動巻き機構を備えている。ゴンドラが対角軸上で1時間に数回回転し、電気接続なしで車自体によって駆動される。このユニークな統合は、顧客の個人的なビジョンと、プログラム・ソリテールの一部として高度に個別的な要求に対応するブガッティの能力を反映している。

F.K.P.オマージュは、ブルイヤールに続くプログラム・ソリテールの第2作品として加わる。プログラム・ソリテールは、年間最大2台のビスポーク傑作を創造するブガッティの独占的イニシアチブだ。すべてのソリテールプロジェクトと同様に、ボディワークとインテリアディテールを完全に再構想し、ブガッティの遺産全体に織り込まれた深い物語を祝う究極のパーソナライゼーションを追求している。

《森脇稔》

