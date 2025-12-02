ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ヤマハ『トレーサー9 GT+ Y-AMT』など3製品、JIDAデザインミュージアムセレクションに選定

ヤマハ トレーサー9 GT+ Y-AMT
  • ヤマハ トレーサー9 GT+ Y-AMT
  • ヤマハのスポーツボート「275SD」
  • ヤマハの車いす電動化ユニット「JWG-1」

ヤマハ発動機は12月1日、スポーツボート『275SD』、スポーツバイク『トレーサー9 GT+ Y-AMT』、車いす電動化ユニット『JWG-1』が日本デザイン振興会が主催する「2025年度JIDAデザインミュージアムセレクション Vol.27」に選定されたと発表した。

【画像】JIDAデザインミュージアムセレクションに選定されたヤマハ製品

275SDは、ヤマハのスポーツボートシリーズのフラッグシップとなる27フィート ジェット推進器付きランナバウトボートだ。家族や友人と週末を過ごすための高いラグジュアリー性、スーパーチャージャー付き2機掛けエンジンがもたらすスポーツ性能と横方向の移動を実現する操船性能などを備えている。

審査では、スクリューの露出がないジェット推進システムを持つ同社のスポーツボートシリーズのフラッグシップモデルとして、各種電子デバイスでの操船を可能にするコックピットは極めて先進的でモダンと評価された。様々なアレンジメントが可能なシートはセンターウォークスルーレイアウトを伴って洋上でのくつろぎを演出する。スタイリッシュなサンルーフとともに流麗なファストバックシルエットを描く船体デザインは、プレミアムモデルとしてふさわしい優美さを表現している。

ヤマハのスポーツボート「275SD」ヤマハのスポーツボート「275SD」

トレーサー9 GT+ Y-AMTは、「The matured Multirole fighter of the motorcycle（成熟した多用途戦闘機のような多機能性と積載性）」という商品コンセプトの通り、機動性を損なわずに先進・快適機能を豊富に搭載し、刺激的な走りと上質な乗り味を両立している。マトリクスLEDヘッドライトは量産二輪車として初採用となる。

審査では、さらなる熟成と進化を果たしたスポーツツアラーとして、安定感の高い快適な走りとともに機能性をさらに高める装備も充実していると評価された。加飾を削ぎ落とし、優れた機能性を表現したスタイリングは質感も高く旅好きの所有欲をくすぐる。特にウインドプロテクションの高さを予感させるカウルのアローシルエットと、Lo/HiビームLEDとミリ波レーダー、カメラが並ぶフロントビューは極めて特徴的かつ魅力的であり、新たなステージでの「旅の快適さ」を予感させる。

ヤマハの車いす電動化ユニット「JWG-1」ヤマハの車いす電動化ユニット「JWG-1」

JWG-1は、手動車いすを電動化するユニットで自由な移動体験を世界に届けている。日本のみならず欧米など世界各国のユーザーへ向けて、トルク性能と耐荷重量を向上したドライブユニットを搭載している。

審査では、先代から約10年ぶりのフルモデルチェンジであることが評価された。驚くべきは、このJWG-1の発売を機に完成車販売をやめ、電動ユニット提供に軸足を移した点だ。この決断は、製品が極めて綿密に考え抜かれたものであることの証左という。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ トレーサー9

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

車いす・電動車いす

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES