ヤマハ『WR125R』の足つき性もツーリング性能もアップ！ ワイズギアが専用純正アクセ発売へ

ヤマハ WR125R「Y'sgear Original Style」
  • ヤマハ WR125R「Y'sgear Original Style」
  • ヤマハ WR125R 用ショートスクリーン
  • ヤマハ WR125R 用ローダウンリンク
  • ヤマハ WR125R 用ローダウンシート
  • ヤマハ WR125R 用アドベンチャーフットペグ
  • ヤマハ WR125R 用ピボットブレーキレバー

ヤマハが2026年1月30日に発売する、新モデル『WR125R ABS』。オフロード性能の高さを武器にしながら、オンロード性能も備えたマルチモデルだが、その魅力をさらに引き出す専用アクセサリーが登場した。

【画像】ヤマハ『WR125R』用純正アクセサリー

ヤマハ車向け製品を展開するワイズギアは、WR125R向けに「ショートスクリーン」「ローダウンリンク」「ローダウンシート」「ピボットブレーキレバー」「ピボットクラッチレバー」「アドベンチャーフットペグ」を設定し、2026年1月上旬より発売する。

ヤマハ WR125R 用ショートスクリーンヤマハ WR125R 用ショートスクリーン

ショートスクリーンは、クリアのメーターバイザー風ショートスクリーン。高さは237mm、最大幅は290mm。防風性能とスタイリングを両立させた。1万4300円（税込）。

ローダウンリンクは、リアサスペンションのリンク長を変更し、シート高を約40mm下げるキット。停車時の足つき向上に貢献する。7700円（税込）。

ローダウンシートは、スタンダードのシート（875mm）と比べ約30mm座面を下げたシート。ローダウンリンクと組み合わせることでさらに足つき性をアップさせることができる。1万9800円（税込）。

ヤマハ WR125R 用ローダウンシートヤマハ WR125R 用ローダウンシート

ピボットブレーキレバーとピボットクラッチレバーは、高強度アルミニウムをCNC精密加工機で全面切削加工しチタンアルマイト処理を施したレバー。リターンスプリングを内蔵した「ピボット機構」を採用し、転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプとなっている。いずれもWRロゴプリント入りで、各8250円（税込）。

アドベンチャーフットペグは、ロングツーリングから林道まで、シーンを選ばずにマルチに使えるアドベンチャーフットペグ。ツーリング先の林道でも、ゴムカバーとステンレスブレードを工具なしで簡単に切り替えることができる。こちらにもWRロゴプリント入りとなっている。2万1450円（税込）。

このほかにも、既存適合アクセサリーとして「ステップラバーセット」2090円、「グリップウォーマー180C」1万9580円、「バイクカバー E＋タイプ 2L」1万2980円、「バイクカバー Fタイプ 2L」1万7710円（いずれも税込）を用意する。

《レスポンス編集部》

