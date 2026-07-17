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現代風アレンジで表情一新！ スズキ『Vストローム250』7月23日発売、価格は68万5300円

スズキ Vストローム250（マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー）
  • スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー）
  • スズキ Vストローム250（ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/パールグレッシャーホワイトNo.2）

スズキは7月23日に、250ccスポーツアドベンチャーツアラー『Vストローム250』の仕様を一部変更し発売する。メーカー希望小売価格は68万5300円（税込）。

【画像】スズキ『Vストローム250』のカラーラインアップ

「Vストローム250」は、街中から高速道路、山岳路まで長距離ツーリングを快適に楽しめるVストロームシリーズのエントリーモデルだ。低中速の扱いやすさを重視した出力特性と、800mmの低いシート高による良好な足つき性を両立している。

◆現代風アレンジで表情一新

スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー）スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー）

今回の仕様変更では、LEDヘッドランプを現代風にアレンジした丸形タイプに変更し、印象的なフロントフェイスを演出した。ABSユニットも変更されている。

カラーリングは、「パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー」（黒黄）、「ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック」（赤黒）、「マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック」（マット黒/黒）、「パールネブラーブラック/パールグレッシャーホワイトNo.2」（黒/白）の4色を設定。

◆エンジン・車体の主な特長

搭載エンジンは水冷2気筒248ccで、最高出力18kW／8000rpm、最大トルク22Nm／6500rpmを発揮する。燃費性能はWMTCモード測定値で32.1km/リットルを実現している。

エキゾーストシステムは配管と触媒の仕様を見直し、高回転域の出力を維持しながら排ガス浄化性能を向上させた。

アップハンドルによる前傾の少ない快適なライディングポジションを採用。サスペンションはフロントフォークに専用セッティングを施し、リヤは7段階調整式を採用する。

デザインは1988年発売のスポーツアドベンチャーツアラー「DR-BIG」のDNAを継承したシリーズ共通イメージのスタイリングとしている。

スズキ Vストローム250（ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック）スズキ Vストローム250（ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック）

◆ツーリングでの快適性と日常の扱いやすさを両立する装備

メーターはネガ液晶を採用したフルデジタル表示の多機能タイプで、RPMインジケーター、ギヤポジションインジケーター、ツイントリップメーター、時計を備える。

標準装備として12Vアクセサリーソケット、ウインドシールド、ナックルカバー、センタースタンドを装備。燃料タンク容量は17リットルの大容量だ。

《レスポンス編集部》

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