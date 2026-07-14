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SKYDRIVE「空飛ぶクルマ」、瀬戸内海遊覧想定のデモフライト…スズキ社長も視察

・SkyDriveは山口きらら博記念公園の飛行試験場で瀬戸内海遊覧を想定したデモフライトを実施した

・パイロットなしで自動制御とリモート操縦により、最大30mまで飛行した

・観光地で自動車からバーティポートを経て空飛ぶクルマへ乗り換えるシームレス動線を検証した

「空飛ぶクルマ」の瀬戸内海の遊覧を想定したデモフライト
  • 「空飛ぶクルマ」の瀬戸内海の遊覧を想定したデモフライト
  • スズキの鈴木 俊宏社CEO、山口県村岡 嗣政知事、河野 亨議会副議長
  • シームレスに自動車から空飛ぶクルマに乗り換え

SkyDriveは7月13日、山口きらら博記念公園内の飛行試験場で、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」の瀬戸内海の遊覧を想定したデモフライトを実施した。

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スズキの鈴木 俊宏社CEO、山口県村岡 嗣政知事、河野 亨議会副議長スズキの鈴木 俊宏社CEO、山口県村岡 嗣政知事、河野 亨議会副議長

現地には、山口県知事の村岡嗣政氏、山口県議会副議長の河野亨氏、機体製造パートナーのスズキの鈴木俊宏社長が出席した。瀬戸内海上での高速飛行を通じて、技術の成熟度と遊覧飛行のユースケースの可能性を確認したという。

デモフライトは地方や観光地での利用シーンに合わせ、利用者が自動車で離着陸場（バーティポート）へ到着し、空飛ぶクルマへシームレスに繋がる旅客動線を検証した。

第一フライトは午前8時頃に実施した。パイロットは搭乗せず、自動制御とリモート操縦で運航した。飛行距離は2000m（往復）、飛行時間は6分20秒、飛行速度の最大は時速86km、高度の最大は30mだった。

第二フライトは午前11時5分頃に実施した。飛行距離は1900m（往復）、飛行時間は5分42秒、飛行速度の最大は時速85km、高度の最大は25mだった。

SkyDriveは「日常の移動に空を活用する」未来の実現を目指し、これまで愛知県豊田市や山口県山口市の飛行試験場のほか、2025年の大阪・関西万博会場、大阪港、2026年2月の東京ビッグサイトなどで累計300回以上のフライトを重ねてきた。

シームレスに自動車から空飛ぶクルマに乗り換えシームレスに自動車から空飛ぶクルマに乗り換え

同社は空飛ぶクルマのユースケースとして、都市の渋滞回避や災害時の物資輸送・救命、新しい観光体験と地方活性化を挙げる。今回のデモフライトでは、ポートまで自動車で到着し、待ち時間なしで乗り換える観光の流れを示した。

福澤知浩CEOは、「山口の地で村岡知事や河野副議長、スズキの鈴木社長らの支援のもとデモフライトを完遂できた」と感謝を述べた。観光での活用を、2028年の商用化に向けた重要なユースケースの一つとして位置づけ、今後も安全最優先で機体開発と製造を進める考えを示している。

《森脇稔》

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