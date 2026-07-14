SKYDRIVE「空飛ぶクルマ」、瀬戸内海遊覧想定のデモフライト…スズキ社長も視察

SkyDriveは7月13日、山口きらら博記念公園内の飛行試験場で、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」の瀬戸内海の遊覧を想定したデモフライトを実施した。

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スズキの鈴木 俊宏社CEO、山口県村岡 嗣政知事、河野 亨議会副議長

現地には、山口県知事の村岡嗣政氏、山口県議会副議長の河野亨氏、機体製造パートナーのスズキの鈴木俊宏社長が出席した。瀬戸内海上での高速飛行を通じて、技術の成熟度と遊覧飛行のユースケースの可能性を確認したという。

デモフライトは地方や観光地での利用シーンに合わせ、利用者が自動車で離着陸場（バーティポート）へ到着し、空飛ぶクルマへシームレスに繋がる旅客動線を検証した。

第一フライトは午前8時頃に実施した。パイロットは搭乗せず、自動制御とリモート操縦で運航した。飛行距離は2000m（往復）、飛行時間は6分20秒、飛行速度の最大は時速86km、高度の最大は30mだった。

第二フライトは午前11時5分頃に実施した。飛行距離は1900m（往復）、飛行時間は5分42秒、飛行速度の最大は時速85km、高度の最大は25mだった。

SkyDriveは「日常の移動に空を活用する」未来の実現を目指し、これまで愛知県豊田市や山口県山口市の飛行試験場のほか、2025年の大阪・関西万博会場、大阪港、2026年2月の東京ビッグサイトなどで累計300回以上のフライトを重ねてきた。

シームレスに自動車から空飛ぶクルマに乗り換え

同社は空飛ぶクルマのユースケースとして、都市の渋滞回避や災害時の物資輸送・救命、新しい観光体験と地方活性化を挙げる。今回のデモフライトでは、ポートまで自動車で到着し、待ち時間なしで乗り換える観光の流れを示した。

福澤知浩CEOは、「山口の地で村岡知事や河野副議長、スズキの鈴木社長らの支援のもとデモフライトを完遂できた」と感謝を述べた。観光での活用を、2028年の商用化に向けた重要なユースケースの一つとして位置づけ、今後も安全最優先で機体開発と製造を進める考えを示している。