カワサキプラザ宮崎、リニューアルオープン…光の枠で演出した「ケージ」展示も

カワサキモータースジャパンは、「カワサキプラザ宮崎」をリニューアルオープンしたと発表した。

【画像】リニューアルした「カワサキ プラザ宮崎」

店舗は宮崎神宮で知られる宮崎県宮崎市神宮東2丁目1-16に位置する。カワサキモーターサイクルの販売をはじめ、用品・部品の取り扱い、車検・点検・修理など、安全で快適なモーターサイクルライフを幅広くサポートする。

◆5つの特長的な店内ゾーン

リニューアル後の店舗は5つのポイントを備える。

「クリーン」では、木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい空間に、モーターサイクルとプラザアパレルをゆったりと展示。誰でも楽しめる清潔感のある雰囲気を演出している。

リニューアルした「カワサキ プラザ宮崎」

「ケージ」は、新たなオーナーを待つモーターサイクルが光の枠の中で静かに眠るイメージを表現したカワサキプラザならではのアイコニックな展示スペースだ。

「アイランドディスプレイ」では、プラザアパレルやグッズを店内のアイランドスペースに配置し、来店者が実際に手に取って確かめやすいレイアウトを採用している。

「コミュニティスペース」は、現役ライダーやこれからライダーを目指す人が気軽に集える場として設けられた。

リニューアルした「カワサキ プラザ宮崎」

「ヘリテージウォール」では、カワサキのこれまでとこれからのシーンを描いたグラフィックを楽しめる。

◆全国96店舗のカワサキプラザ

カワサキプラザは2026年7月現在、全国96店舗を展開するカワサキ正規取扱店の上位ブランドだ。国内で取り扱う全カワサキモーターサイクルの販売に加え、五感で楽しめる店舗づくりと「おもてなし」「ことつくり」活動を通じて顧客の期待を超えるサービスを提供する。全店で認証工場を保有しており、全店での指定工場取得も目指している。

営業時間は9時00分～18時00分。定休日は毎週火曜日、第3水曜日および特別休業日。