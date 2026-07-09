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スズキ、モトクロッサー『RM-Z250/450』2027年モデルを12月発売へ　FIM音量規制に対応、足回りの進化も

スズキ RM-Z250 2027年モデル
  • スズキ RM-Z250 2027年モデル
  • スズキ RM-Z250 2027年モデル
  • スズキ RM-Z450 2027年モデル
  • スズキ RM-Z450 2027年モデル

スズキは8日、モトクロス競技車両の4ストローク249cc『RM-Z250』と4ストローク449cc『RM-Z450』の2027年モデルを、12月21日に発売すると発表した。

【画像】スズキ『RM-Z250』『RM-Z450』2027年モデル

◆RM-Z250 2027年モデル

RM-Z250の主な変更点は、FIM音量規制への対応、前後サスセッティングの変更、ホイールリムの変更、メーカー希望小売価格の変更だ。

エンジンはFIM音量規制に対応するためマフラー内部構造を見直し、音量と出力および走行フィーリングを最適化。また、吸気ポート形状の見直しなどシリンダーヘッドを変更して出力を向上させた。

ツインインジェクターを採用し、スズキホールショットアシストコントロール（S-HAC）を装備する。S-HACはスタート状況に応じてA/B/オフの3つのモードを選択でき、ホールショット獲得とスタート後のトップ走行を狙った機構だ。

スズキ RM-Z250 2027年モデルスズキ RM-Z250 2027年モデル

サスペンションはKYB製コイルスプリングのフロントサスペンションを採用し、路面追従性とメンテナンス性に貢献する。リヤサスペンションには軽量なスプリングを採用し、優れた吸収性とコントロール性を重視してライダーの疲労低減に貢献する。

デザインはスズキ独自のクチバシをイメージさせる「BEAK DNA」を継承。フロントフェンダーからラジエーターシェラウドまでつながるダイナミックなラインがマシンのシャープさと速さを表現する。

メーカー希望小売価格は94万6000円（税込）。車体色はチャンピオンイエローNo.2（YU1）の1色。

◆RM-Z450 2027年モデル

スズキ RM-Z450 2027年モデルスズキ RM-Z450 2027年モデル

RM-Z450の主な変更点は、FIM音量規制への対応、前後サスペンションの変更、エアクリーナーのアウトレットチューブ変更、フロントフォークブラケット変更、ホイールリムの変更、メーカー希望小売価格の変更だ。

エンジンはFIM音量規制に対応するためマフラー内部構造を見直し、音量・出力・走行フィーリングの最適化に貢献した。吸気システムはアウトレットチューブの形状をより直線的にすることで優れた吸気効率に貢献する。S-HACも採用する。

フレームは「走る・曲がる・止まる」の基本性能を高めるべく開発されたアルミフレームとスイングアームを採用し、特に「曲がる」性能の強化に重点を置いた。

スズキ RM-Z450 2027年モデルスズキ RM-Z450 2027年モデル

サスペンションはKYB製コイルスプリングのフロントサスペンションを採用し、フロントフォークブラケットの剛性を最適化した。リヤサスペンションもKYB製を採用し、構造を変更することで快適性とコントロール性を重視し、ライダーの疲労低減に貢献する。

メーカー希望小売価格は109万8900円（税込）。車体色はチャンピオンイエローNo.2（YU1）の1色。

なお、RM-Z250、RM-Z450ともに競技車両のため公道走行および登録はできない。

《レスポンス編集部》

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