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トヨタ『ヤリス クロス』に改良新型、新グリルとLEDヘッドランプで表情刷新…欧州発表

トヨタ『ヤリス クロス』に改良新型、新グリルとLEDヘッドランプで表情刷新…欧州発表
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トヨタ自動車は、コンパクトSUV『ヤリス クロス』の改良新型を欧州で発表した。

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ヤリス クロスはフランスのトヨタ モーター マニュファクチャリング フランスで生産されており、トヨタの欧州のベストセラーモデルのひとつ。パッケージング、パワートレイン、安全性における独創性と革新性を兼ね備えたコンパクトSUVだ。

■洗練された新デザイン

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外観の最大の変更点は、新設計のフロント周りだ。ハニカム（蜂の巣）パターンを採用した新しいフロントグリルはボディ同色で仕上げられ、エレガントでモダンな印象を与える。ブラックのロアセクションとフレアホイールアーチの組み合わせにより、SUVらしい力強いスタンスを維持している。

新設計されたLEDヘッドランプはデイタイムランニングライトを標準装備し、シャープな印象を強調する。上位グレードには新デザインのアルミホイールを採用。ミッドプラスグレードには17インチ、ハイグレードには18インチが装着される。

ボディカラーには2色が新たに追加された。「プレシャスブロンズ」はブラックルーフとピラーとのバイトーン仕様専用色として設定。また「セレスタイトグレー」が従来の「シマリングシルバー」に代わって採用された。

■上質感を高めた内装

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室内ではプラチナカラーのドアトリムとインストルメントパネルのプラチナカラーストリップが統一感のあるモダンな雰囲気を演出する。

ミッドプラスグレードには、従来ハイグレード専用だったスポーティシェイプのシートを採用。プラチナカラーのインサートと3色のコントラストステッチが施されている。

ハイグレードには、肩部とボルスター部にコントラストを持たせた一部レザートリムを新採用。植物由来PVC、廃棄コルク、再生PETを使用した新素材「サクラタッチ」を取り入れており、本革と比較してCO2排出量を95%削減している。

ミッドプラス以上のグレードにはアンビエントライトとワイヤレス充電器を標準装備。ハイグレードにはパワーバックドアも標準装備される。全グレードに自動格納式ドアミラーが採用された。

■FWDとAWD-iを選択可能なハイブリッド

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改良新型の中核を担うのは「ハイブリッド130」パワートレインで、前輪駆動（FWD）とインテリジェント四輪駆動（AWD-i）から選択できる。

ハイブリッド130は2024年にヤリス クロスに導入されたシステムで、システム出力130hp（96 kW）、トルク185Nmを発生。0～100km/h加速は10.7秒を達成する。WLTPコンバインドサイクルでのCO2排出量は99～115g/km、燃費は4.4～5.1L/100km（暫定値）だ。

一方、「ハイブリッド115」はミッドグレードのFWD仕様のみに設定される。システム出力116hp（85 kW）、トルク141 Nmで、CO2排出量は100～107g/km、燃費は4.4～4.7L/100kmとなっている。

《森脇稔》

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