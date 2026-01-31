ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS歴代タイムアタックマシンのDNAを注入、『GRカローラ』専用フロントバンパースポイラー発売

HKSの『GRカローラ』用ボディキット・TYPE-S 専用フロントバンパースポイラー
チューニングパーツメーカー・HKSが販売中のトヨタ『GRカローラ』用「ボディキット・TYPE-S」に、新たにGEN2専用「フロントバンパースポイラー」が追加された。税込み価格は16万9400円。適合車種はトヨタ・GRカローラ（GZEA14H 2025年9月～）。

【画像】『GRカローラ』専用フロントバンパースポイラー

今回追加されたフロントバンパースポイラーは、空力解析と3D CADモデリングに基づいて設計された。GRカローラGEN2のフロントデザインと車両特性に合わせて再設計し、レーシングテイストを保ちながら、後期型ならではの力強い表情と走行安定性の向上を両立させている。

HKS歴代タイムアタックマシンのデザインを継承し、両端にはカーボン製バージパネルを装着、整流効果とレーシーな雰囲気を演出する。純正バンパーから45mm張り出すことで、車両に迫力を持たせた。

性能面では、富士スピードウェイで200km/hを超える実走行テストを繰り返し実施。高速域でのフロント安定性を高め、日常走行からスポーツ走行まで幅広いシーンで安定した走りをサポートする。ブレーキング時の安定性向上やアンダーステアの抑制、リアの安定性向上などの効果が確認されている。

既存のボディキットTYPE-Sシリーズとの組み合わせも可能だ。サイドスカート（税込み8万5800円）、リアスポイラー（同11万円）、リアウイング（同22万4400円）、フェンダーモールディング（同8万8000円）が用意されている。これらはGEN1と共通設計で、今回発売のフロントスポイラーのみがGEN2専用となる。

