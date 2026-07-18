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『ハイエース』200系専用インテリアパネルキット、3シリーズを発売　3Dスキャン設計で高フィット感

Sandii カヌレ インテリアパネル
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CONNECTが運営するシートカバー専門店「カーショップコネクト」は、トヨタ『ハイエース』200系専用の「インテリアパネルキット」を発売した。ダッシュボードやドアまわりなど車内で目に入りやすい純正パネルに装着するインテリアカスタムパーツで、3Dスキャンデータをもとにした車種専用設計と、両面テープで貼り付けるだけの簡単施工を両立している。

【画像】『ハイエース』200系専用インテリアパネルキット

同製品は純正パネルの上から装着する仕様で、大がかりな加工や特別な工具を必要としない。3Dスキャンデータをもとに製作されているため高いフィット感が確保されており、後付けパーツでありながら純正装備のように車内へ自然に馴染む設計となっている。

Refinad ヘリテージRefinad ヘリテージRefinad ヘリテージRefinad ヘリテージ
Refinad レザー インテリアパネルRefinad レザー インテリアパネル

展開されるのは全3シリーズ。本革素材を使用したクラシカルな仕上がりの「Refinad ヘリテージ」は7万9500円。同ブランドの人気シートカバーと同素材を用いた「Refinad レザー」は6万8300円。アンティーク調の温かみある素材感が特徴の「Sandii カヌレ」は5万9800円（いずれも税込み価格）。各シリーズはカーショップコネクトの既存シートカバーシリーズと同系統の素材が使われており、シートとパネルを統一したコーディネートが可能となっている。

おもな適合車種はトヨタ・ハイエース200系4型・5型・6型・7型・8型の標準ボディ、スーパーGL・ダークプライム・ダークプライムII。適合年式は2013年12月～2025年12月。1～3型、DX、ワイドボディ、スーパーロング、8インチディスプレイオーディオ装着車、マニュアルエアコン車など一部適合しない車両があるため、購入前に商品ページの適合表と車検証の確認が推奨されている。

《ヤマブキデザイン》

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