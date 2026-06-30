Kia PBV倉敷、岡山に7月1日開業へ…EVバン『PV5』販売

Kia PBVジャパンと、Kia PBV正規販売店契約を締結したLACモービルは、EVバンシリーズ「Kia PBV」の販売およびサービスを提供する正規販売店「Kia PBV 倉敷」を、7月1日より営業開始すると発表した。

【画像】キアPV5

店舗は国道2号線と岡山バイパス沿いに立地する。ショールームはKiaのグローバルなブランドデザインコンセプトに基づき設計され、『PV5』などの車両展示に加えてキャンピングカー架装など、用途に応じたモビリティソリューションを提案する。

サービス工場には、複数台の同時作業が可能なワークベイを備える。車両のメンテナンスやアフターサービスに対応する。

LACモービルの山田秀明社長は、キャンピングカーを通じて「移動」と「旅」の楽しさを提案してきたとした上で、取り扱いを開始する「Kia PV5」は単なる電気自動車ではなく、新しいモビリティの形だと述べた。環境性能に加え、高い実用性と拡張性を兼ね備え、ビジネスからプライベートまで幅広いニーズに応えるとしている。

店舗の所在地は、岡山県倉敷市加須山101-1。営業時間は10:00～18:00で、定休日は火曜日・水曜日。敷地面積は4300平方m、ショールーム面積は200平方m。展示台数は最大4台（屋内2台＋屋外2台）。サービスベイは3ベイとしている。