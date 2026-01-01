ミシュラン、AI活用のタイヤ予測メンテナンス技術を実演へ…CES 2026

ミシュランと米国のソフトウェア企業のソナタス（Sonatus）は、2026年1月6日に開幕する「CES 2026」において、最新のタイヤの予測的健全性とメンテナンス技術を出展すると発表した。

この協業では、ミシュランの実績あるスマートロードとスマートウェア技術を、ソナタスのAIディレクターを通じて展開し、車両内でタイヤ性能に関するリアルタイムの洞察を可能にする。

従来のタイヤ監視システムは、圧力センサーや走行距離ベースの推定に依存しており、ブレーキの強度、車両の負荷、コーナリング時の力など、タイヤに負担をかける要因を捉えることができなかった。ミシュランのスマートロードとスマートウェアモデルは、これらの高頻度の車両信号を分析し、車両のタイヤの実際の健全性について継続的で正確な洞察を提供する。これにより、企業や個人ドライバーはタイヤの使用を最適化し、安全性を向上させ、運用コストを削減できる。

ソフトウェアベースのタイヤ監視は、従来のセンサーハードウェアと関連コストを置き換える可能性があり、センサーを事実上仮想化し、部品表のコストを削減する。アナリスト企業のフロスト&サリバンは、2030年までに16億8000万ドルのコスト削減に貢献できると推定している。

タイヤの物理学、モデリング、データに関するミシュランの専門知識と、ソナタスの高度な車載AIオーケストレーションを組み合わせることで、予測メンテナンスに使用されるミシュランタイヤデジタルツインを大規模に運用できることを実証する。ソナタスコレクターAIにより、ミシュランは新しい自動車メーカー向けにアルゴリズムを調整でき、ソナタスAIディレクターは多様な電子制御ユニット全体で安全なコンテナ化された展開を提供する。これらの技術により、ミシュランの独自モデルをエッジ、つまり車両内で実行でき、クラウドへの依存を減らし、機密データを保護できる。

ミシュランタイヤデジタルツイン担当、アリ・レズグイ副社長は、「ミシュランのスマートロードとスマートウェアは、タイヤの物理学とモデリングに関する当社の専門知識が、複雑なデータを明確で予測的な洞察に変える方法を示している。これらのソリューションは、自動車メーカーや企業がタイヤ寿命を延ばし、安全性を向上させ、コストを削減し、持続可能なモビリティをサポートするのに役立つ」と述べた。

CES 2026では、ミシュランの予測的タイヤインテリジェンスが、ソナタスの技術を搭載した1970年型フォード『ブロンコ』を使ったデモンストレーションを通じて披露される予定だ。来場者は、スマートロードとスマートウェアが従来の監視を超えてリアルタイムの洞察をどのように提供するかを体験し、ミシュランのマイタイヤアプリケーションを通じて、これらのモデルが生の車両データをより安全な移動、より長いタイヤ寿命、運用コストの削減を可能にする実用的な洞察に変換する様子を見ることができる、としている。