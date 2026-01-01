ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ミシュラン、AI活用のタイヤ予測メンテナンス技術を実演へ…CES 2026

ミシュランとSONATUSがAI活用のタイヤ予測メンテナンス技術をCES2026で実演へ
  • ミシュランとSONATUSがAI活用のタイヤ予測メンテナンス技術をCES2026で実演へ

ミシュランと米国のソフトウェア企業のソナタス（Sonatus）は、2026年1月6日に開幕する「CES 2026」において、最新のタイヤの予測的健全性とメンテナンス技術を出展すると発表した。

この協業では、ミシュランの実績あるスマートロードとスマートウェア技術を、ソナタスのAIディレクターを通じて展開し、車両内でタイヤ性能に関するリアルタイムの洞察を可能にする。

従来のタイヤ監視システムは、圧力センサーや走行距離ベースの推定に依存しており、ブレーキの強度、車両の負荷、コーナリング時の力など、タイヤに負担をかける要因を捉えることができなかった。ミシュランのスマートロードとスマートウェアモデルは、これらの高頻度の車両信号を分析し、車両のタイヤの実際の健全性について継続的で正確な洞察を提供する。これにより、企業や個人ドライバーはタイヤの使用を最適化し、安全性を向上させ、運用コストを削減できる。

ソフトウェアベースのタイヤ監視は、従来のセンサーハードウェアと関連コストを置き換える可能性があり、センサーを事実上仮想化し、部品表のコストを削減する。アナリスト企業のフロスト&サリバンは、2030年までに16億8000万ドルのコスト削減に貢献できると推定している。

タイヤの物理学、モデリング、データに関するミシュランの専門知識と、ソナタスの高度な車載AIオーケストレーションを組み合わせることで、予測メンテナンスに使用されるミシュランタイヤデジタルツインを大規模に運用できることを実証する。ソナタスコレクターAIにより、ミシュランは新しい自動車メーカー向けにアルゴリズムを調整でき、ソナタスAIディレクターは多様な電子制御ユニット全体で安全なコンテナ化された展開を提供する。これらの技術により、ミシュランの独自モデルをエッジ、つまり車両内で実行でき、クラウドへの依存を減らし、機密データを保護できる。

ミシュランタイヤデジタルツイン担当、アリ・レズグイ副社長は、「ミシュランのスマートロードとスマートウェアは、タイヤの物理学とモデリングに関する当社の専門知識が、複雑なデータを明確で予測的な洞察に変える方法を示している。これらのソリューションは、自動車メーカーや企業がタイヤ寿命を延ばし、安全性を向上させ、コストを削減し、持続可能なモビリティをサポートするのに役立つ」と述べた。

CES 2026では、ミシュランの予測的タイヤインテリジェンスが、ソナタスの技術を搭載した1970年型フォード『ブロンコ』を使ったデモンストレーションを通じて披露される予定だ。来場者は、スマートロードとスマートウェアが従来の監視を超えてリアルタイムの洞察をどのように提供するかを体験し、ミシュランのマイタイヤアプリケーションを通じて、これらのモデルが生の車両データをより安全な移動、より長いタイヤ寿命、運用コストの削減を可能にする実用的な洞察に変換する様子を見ることができる、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ミシュラン（Michelin）

CES 2026

CES

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES