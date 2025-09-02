【無料資料DL】イード、「IAAモビリティ＆IFAベルリン2025」イベントレポート報告会プランを販売、激動の欧州の自動車産業の行方は？

■イード海外展示会レポートについて

・スライド資料だけでなく、インタビューも含めた現地撮影の動画で構成されるレポート

・現地会場からの臨場感ある動画とオンライン出展情報のまとめ

・俯瞰したトレンドを5テーマにまとめたストーリー性のあるレポート

【画像全4枚】

■報告会（全150分オンラインセミナー）について

・約120分の動画付レポートでの報告＋30分程度の質疑応答

・本パッケージプラン購入企業様専用の報告会のため、クローズドな会でご質問いただけます

・参加人数は本パッケージプラン購入企業様内であれば無制限です

■レポート＆報告会の特徴

・アメリカCES、中国上海モーターショーとの違いを踏まえたストーリー性のあるレポート

・実際に現地取材を行った担当者による報告会＆質疑応答

・現場の臨場感をお伝えする動画を見ていただきながらのレポートパッケージ

■「IAAモビリティ2025＆IFAベルリン2025」今年のみどころ

「IAAモビリティ」で見る、欧州自動車業界最前線

50万人を超える来場者を誇るこのモーターショーは、電動モビリティ、スマートシティ、サステナブル技術など、いま世界が直面する自動車・交通分野の課題と、その解決に向けた最新ソリューションが集まる貴重な場です。

今年の注目ポイントは、欧州がリードする「SDV（ソフトウェアディファインドビークル）」の商用化、AI・次世代バッテリー技術、そして公共交通を含むE2E自動運転の社会実装トレンド。さらに、脱炭素に向けたインフラの整備や、中国勢の台頭に対する欧州メーカーの戦略変化など、ビジネス視点で見逃せないテーマが目白押しです。

欧州自動車社会の変革をリアルに体感できるこのイベントは、モビリティ業界の"次の一手"を考える上で欠かせないインサイトを提供します。

AI・スマートホーム・モビリティの最前線である「IFAベルリン」

本展示会では、世界中から約1,800社が集まり、スマートホーム、AI家電、次世代モビリティなど、暮らしに直結する最新テクノロジーが発表される予定です。

今年は「ライフスタイルとイノベーションの融合」をテーマに、新たな体験型ゾーンが登場。フィットネス＆デジタルヘルスの「ビューティハブ」、電動キックボードなどの試乗体験ができる「ザ・トラック」など、来場者が体感できる展示が充実しています。

また、欧州独自の価値観である「ウェルビーイング」や「クオリティ・オブ・ライフ」がどのようにテクノロジーと結びついているのかを知ることができるのも、IFAならではの魅力です。