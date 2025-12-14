ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「ヤバい、ぶつかる！！！！」YouTubeショートが1億回視聴を突破　ホンダテクニカルカレッジ関西

1億回視聴突破！ YouTubeショート
本物の車では真似しないように……。学校法人ホンダ学園が運営する自動車大学校「ホンダテクニカルカレッジ 関西」のYouTubeショート動画が、累計1億回視聴を突破した。

ホンダテクニカルカレッジ関西は2019年から、Z世代への認知拡大を目的にYouTube公式チャンネルを運営している。在校生や教員の日常を切り取った内容や、視聴者が思わず笑みを浮かべる企画動画を中心に、週1本のペースで投稿を続けてきた。

今回、2025年4月30日に投稿した1本のショート動画『【ホンダ学園 関西校】やばい、ヤバい、ぶつかる！！！！海外ミーム。』が大きな反響を呼び、1億回再生を突破した。動画は現在も再生数を伸ばし続けている。

同校を取り巻く環境は、少子化による高校生数の減少や大学進学率の上昇、若者のクルマ離れなどにより、自動車専門学校への進学者減少という逆風が続いている。いっぽうで、2026年度入学の入試では、出願者数が前年比177％となり、過去5年で最多を記録した。

ホンダテクニカルカレッジ 関西は今後も、若者のバイクやクルマ、モノづくりへの興味・関心を高めるとともに、学校の認知拡大を目的として、ショート動画の投稿を継続していくとしている。

《高木啓》

