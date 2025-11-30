なぜ実物大で再現した!?『トリシティ300』のタイヤを手芸作品に、ヤマハ公式コンテンツ第16弾を発表

ヤマハ発動機は11月27日、ウェブサイトコンテンツ「あみぐるみ・羊毛フェルト」で、第16弾となる“あみぐるみ”作品の新作「トリシティ300タイヤ」を公開した。毎度驚きを提供してくれる企画だが、今回はなんとタイヤを実物大で再現した。

【画像】実物大のあみぐるみで再現された「トリシティ300」のタイヤ

このコンテンツは、ウェブサイトに掲載された説明動画と、無料でダウンロードできるレシピ（設計図）をもとに、ユーザー自らが作品を作り上げることができる。コンテンツ制作にあたっては「一般社団法人 日本あみぐるみ協会」に協力を依頼し、監修を受けている。

実物大の“あみぐるみ”で再現されたヤマハ『トリシティ300』のフロントタイヤ

ヤマハは「タイヤだけだと何のモデルか分かり難い」と自虐的な紹介をおこなっているが、今回の「トリシティ300タイヤ」は、実物大のタイヤ・ホイール・ディスクプレートをあみぐるみで忠実に再現。車両に装着することはできないものの、リビングに置いてクッションやペットのベッドとしての使用が可能だ。

部屋の中でくつろぎながらも、大好きなバイクと触れ合っていたいと考えている方にぴったりなあみぐるみとなっている。「トリシティ300」にちなんで3輪と言わず、4輪・5輪と増やして部屋中をホイールで埋め尽くしてみてはいかがだろうか。

実物大の“あみぐるみ”で再現されたヤマハ『トリシティ300』のフロントタイヤ

『トリシティ300』は日本では2020年9月から発売されている、水冷・4ストローク・SOHC・単気筒・4バルブ・292cm3「BLUE CORE」エンジンを搭載するヤマハ独自の前2輪機構「LMW（リーニング・マルチ・ホイール）」のスクーターだ。

LMWのミドルクラスに位置するモデルとして「The Smartest Commuting Way」をコンセプトに開発された。旋回時の優れた安定感や自然なハンドリングを生み出すLMWテクノロジーと、パワフルで環境性能に優れるBLUE COREエンジンを組み合わせることで、都市部でのコミューティングに安心感や快適性をもたらす。

■トリシティ300タイヤの作り方レシピ動画 その1