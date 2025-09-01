ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

14歳から運転できる欧州向け新型マイクロEV、約100万円から…独IFA 2025で発表へ

ASTRAUXの新型コンパクトEVのイメージスケッチ
  • ASTRAUXの新型コンパクトEVのイメージスケッチ

ASTRAUXは、9月5日にドイツ・ベルリンで開幕する世界最大級の家電およびエレクトロニクスの展示会「IFA 2025」において新型マイクロモビリティを初公開すると発表した。

新製品「ASTRAUX Micro Smart EV AL シリーズ」は、都市型モビリティの需要に応える新型マイクロ電気自動車だ。EUのL6e/L7eカテゴリーに認証されており、一部の欧州諸国では14歳から合法的に運転することが可能で、都市交通に新たな自由と楽しさをもたらすという。

外観では独創的なデザインコンセプトが際立っており、大型の円形ヘッドライト、パノラマサンルーフ、360度ビューのレイアウトを備え、大胆な個性と高い安全性を融合させている。車内にはカラオケ機能やアンビエントライトを搭載し、車外にはドローンを装備することで、単なる自動車から移動型エンターテインメントハブへと進化している。

IFA 2025では、ASTRAUXはさらに2つの革新的製品、AI搭載のコンパニオンロボット「Aimon」と「AIサングラス」を発表する。これらはライフスタイル主導のスマートテクノロジーにおける同ブランドの最新の一歩を示すものだ。

ASTRAUXは「Joy for All」という新たな理念を提唱し、スタイル、テクノロジー、そして5990ユーロ（約100万円）からという手頃な価格を融合させている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

IFA

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES