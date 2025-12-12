ロボット・AI専門メディア「ロボスタ」が会員数1万人突破

イードが運営するロボット・AI領域の専門情報メディア「ロボスタ」は12月12日、会員数が1万人を突破したと発表した。

【画像】ロボット・AI専門メディアの「ロボスタ」

ロボスタは、ロボット・AI・自律移動・ヒューマノイドなどの先進領域におけるニュース、インタビュー、セミナーを提供している。技術開発人材・エンジニア、経営層・経営企画、事業開発・新規事業担当など多様な読者層に利用されている。

今回の会員数1万人突破は、急成長するロボティクス・AI分野に対し「最新情報を体系的にキャッチアップしたい」というニーズの高まりが背景にある。

ロボスタでは、ロボット・AI・ヒューマノイド領域の知識を継続的に深められる「ロボスタ会員」を提供。会員登録することで、ロボスタ主催セミナーやアーカイブ動画、ニュースレターなど、事業・研究に役立つ多様な特典を利用できる。

会員プランは無料会員とプレミアム会員の2種類があり、無料会員はニュースレター購読や公開記事の速報配信、セミナー申込が可能だ。

プレミアム会員は月額5500円のサブスク会員で、ロボスタ主催セミナーを月2回まで追加料金なしで視聴できる。毎月1回は「Series ヒューマノイド」が開催される。セミナー資料のダウンロード提供や、過去1年分のセミナー見逃し配信、アーカイブ動画の閲覧も可能だ。

プレミアム法人会員は複数名でお得に利用できる法人向けプランで、プレミアム会員と同様の特典に加え、利用者の変更や請求書払いにも対応している。最大5名まで27万5000円／年、最大10名まで49万5000円／年、最大30名まで132万円／年。31名以上は別途見積もりとなっている。