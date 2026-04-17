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自動運転の現在地を議論、国交省・いすゞ・産総研が登壇へ…レスポンスカンファレンス2026　6月30日

カンファレンス（イメージ）
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  • レスポンスカンファレンス2026
  • 丸ビル

イードは4月17日、自動車総合情報プラットフォーム『レスポンス』が6月30日に開催するリアルイベント「レスポンスカンファレンス2026」の追加登壇者を発表した。

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カンファレンスは、「グローバルに進むクルマの知能化」がテーマ。日米欧中のトッププレーヤーが集結し、自動運転の社会実装に向けた現在地と今後を議論する。今回新たに、日本の自動運転における政策・産業・研究の中核を担う3名の登壇が決定した。

基調講演には、国土交通省大臣官房技術総括審議官の久保田秀暢氏が登壇する。制度設計をリードする立場からの講演が予定されている。

ゲスト講演には、いすゞ自動車常務執行役員SVP、渉外担当役員開発部門SVPの佐藤浩至氏が登壇。商用車領域における開発と実装の取り組みを担う責任者として講演する。

また、パネルディスカッションには、産業技術総合研究所インテリジェントシステム研究部門招聘研究員で、元RoAD to the L4プロジェクトコーディネータの横山利夫氏がパネリストとして参加する。

レスポンスカンファレンス2026は、6月30日12時から19時まで、丸ビルホール＆コンファレンススクエア（東京都千代田区）で開催。

参加対象は、自動車メーカー、サプライヤー、半導体・センサーメーカー、AI・ソフトウェア企業、政府・官公庁、大学・研究機関などの関係者。定員は200名で、事前申込制（5月頃からを予定）だ。参加費は無料で、懇親会は有料の予定。

詳細は今後『レスポンス』サイトおよびイードのプレスリリースで順次案内する。

《高木啓》

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