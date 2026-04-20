CARTUNE、「PickUpCars2026」を本庄サーキットで開催へ…5月30日

イードが運営するクルマ好きのコミュニティ「CARTUNE（カーチューン）」は、5月30日（土）にCARTUNE公式カーミーティング「PickUpCars2026」を埼玉県本庄市の本庄サーキットで開催する。

【画像】CARTUNEのPickupCars2023の様子

「PickUpCars」は、CARTUNEアプリ内の人気企画「本日のPICKUP!」と連動したリアルイベントで、アプリで見ていた車が会場に集まり、オーナー同士の交流や撮影を楽しめるとしている。

開催概要は、開催時間が11:00～15:00（予定）。主催はイードのCARTUNE運営事務局。入場対象は、サーキット内の「PickUp該当車両」、パドック内の「ユーザーFanミーティング枠車両」、見学者用駐車場の用意がある。

また、カー用品メーカーやカスタムショップ、地元企業、CARTUNEユーザーとの接点を求める企業向けに出展枠を用意する。出展申込の締切は2026年4月30日（木）まで。

会場出店のキッチンカーも募集し、出店申込の締切も同じく2026年4月30日（木）までとしている。

CARTUNEは、自動車オーナーによる愛車紹介やカスタム共有を目的とした国内最大級の自動車コミュニティサービスで、写真投稿やパーツレビュー、整備記録の共有を通じてユーザーが自身のスタイルを発信できる場を提供している。