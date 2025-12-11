【無料資料DL】イード、「CES 2026」現地取材レポートを販売～自律するAIがもたらす産業革命、SDVとレベル2++は社会実装へ～

■イード海外展示会レポートについて

・スライド資料だけでなく、インタビューも含めた現地撮影の動画で構成されるレポート

・現地会場からの臨場感ある動画とオンライン出展情報のまとめ

・俯瞰したトレンドを4テーマにまとめたストーリー性のあるレポート

■報告会（120分オンラインセミナー）について

・約90分の動画付レポートでの報告＋30分程度の質疑応答

・本パッケージプラン購入企業様専用の報告会のため、クローズドな会でご質問いただけます

・参加人数は本パッケージプラン購入企業様内であれば無制限です

■レポート＆報告会の特徴

・中国上海モーターショー、ドイツIFA＆IAAとの違いを踏まえたストーリー性のあるレポート

・実際に現地取材を行った担当者による報告会＆質疑応答

・現場の臨場感をお伝えする動画を見ていただきながらのレポートパッケージ

■CES 2026今年の見どころテーマ

AI分野では、生成AIが自律的なタスク実行を可能にするエージェントAI（Large Action Model）や、ロボティクスと融合したフィジカルAIの実用化に焦点が当たります。

車両技術では、レベル3自動運転から実利的なレベル2++運転支援へと競争軸が変化しています。特にカメラのみのソリューションが優勢に見えます。また、ドライバーの感情を認識し、車室内環境を自動調整する人格を持った車載AIの進化も注目されます。メガサプライヤーによるSDV（ソフトウェア定義型車両）プラットフォームの提供も進んでいます。

その他、デジタルヘルスにおける非侵襲モニタリングやAIによる予測・治療への進化や、工場などの生産ラインの最適化を図る産業用メタバース（デジタルツイン）の活用も重要なトピックとなりそうです。

イードのCESレポートでは自動車分野だけでなく、CES全体のトレンドと将来的な自動車への活用が見込めそうなテクノロジーやアイデアなども含めたレポートを作成しています。