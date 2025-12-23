ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日産エクストレイル”ROCK CREEK“の魅力を人気インフルエンサー・あずあずが語る！

PR
T32型エクストレイルオーナーで、海釣りを中心に全国を飛び回る人気インフルエンサー・あずあずさんに、2025年11月新たに登場したアウトドア志向の「エクストレイル ROCK CREEK」の魅力を語ってもらいました。

最大『40万円』の新車購入支援金プレゼントキャンペーンはこちら！

毎日海へ！ 父との思い出から始まった釣り人生

――釣りを始めたきっかけを教えてください

父が釣り大好き人間で、気がついたら家族の“当たり前”が釣りでした。旅行先でも釣り竿を持っていくような家庭で、小学生のころは釣り堀に行くのが楽しみでした。営業の仕事をしていたんですが、コロナ禍で4カ月ほどまとまったお休みができて。そのとき初めて一人で釣りに出かけたら、もう一気にハマっちゃって（笑）。

今は天気や海の状況次第ですが、欠航しない限りほぼ毎日釣りをしています。三重県で釣ることが多いけど、シーズンによっては全国各地どこでも行きます。私は冬がメインシーズンなので、昨日まで北海道に行ってました。

――釣りのスタイルや思い出深い釣果について教えてください

釣りのお仕事をいただくようになってからは、船で沖に出るオフショアでのルアーフィッシングがメインになりました。いつも一人で参加しているので、SNSの写真は船長さんに撮ってもらっています。釣具メーカーさんに直接レクチャーしていただく機会もあって、上達は早かったかもしれません。メインは大型魚を狙っていて、2025年5月には、憧れだったGT（ロウニンアジ）を釣りにインドネシアまで遠征しました。一番大きいのは1メートル超え、30kgの大物。あの瞬間はほんとに忘れられないですね。

釣り道具も濡れたウェアもOK！ 愛車エクストレイルは頼れる相棒

――愛車のエクストレイルを選んだ理由を教えてください

正直に言うと、最初は見た目が好きで選びました（笑）。釣りが仕事になるタイミングで軽自動車から買い替えたんですけど、エクストレイルを選んだ理由は、車高が高くて運転しやすいこと。長距離移動が多いので、前も横も視界が広くて疲れにくいんです。それと、マグロ用の大きなクーラーボックスが積めるくらい荷物が載るのは本当に助かります。あと、なぜかまわりにエクストレイルに乗っている人が多くて「いい車だよ～」って聞いていたのも後押しになりました。

――今乗っているT32エクストレイルでお気に入りのところはありますか？

一つ前のモデルなんですけど、防水シートが神レベルで便利！ オフショアだと海水を浴びることが多くて、濡れたまま乗っちゃうこともあるし、車内で着替えることもしょっちゅう。釣り場って女性が着替える場所がほぼないので、本当に助かっています。濡れたウェアはハンガーにかけて車内に吊るしておいて、帰ったらそのまま水で流します。

もうひとつのお気に入りポイントは、狙う魚によって道具が全部違うから荷物はめちゃ多いんですけど、エクストレイルならしっかり積めるところ。釣り竿は本当に繊細で折れやすいので、積み込みは慎重にしています。大物用の大きなクーラーボックスも、エクストレイルならちゃんと入るサイズ感なんですよ。SUPもやっているので、ボードやパドルも積めちゃうのはありがたいです。

ROCK CREEKはタフ×かわいいを両立！ Google搭載で遠征も快適

――実際にROCK CREEKを見てどう思いましたか？

外見は大きく変わったようには見えなかったけど、室内に入った瞬間、あ、全然違うって思いました。スタートボタンの位置も逆だし、シフトレバーの操作方法も違って新鮮。それと、外観の赤いワンポイント。かわいい～と思ったら、溶岩をイメージした“ラバレッド”って言うんですね。ロゴもぽこっとした岩の形でかわいいし、シートや内装のステッチまで全部ラバレッドで統一していて、細かいところまでこだわっててキュンとしました。

――日産車では国内初となるGoogle搭載「NissanConnectインフォテインメントシステム」はどうでしたか？

これ、めっちゃ感動しました！「OK Google」って話しかけると反応してくれるし、画面も大きくて本当に見やすい。今乗ってるエクストレイルでは純正ナビを使わず、スマホのGoogleマップを使っているんです。よく行く港や釣り場をたくさん登録してるので。でもスマホって画面が小さくて、運転しながら見るのは疲れる。ROCK CREEKの大画面ナビなら、視線移動も少なくて遠征がさらに楽になりそう。

今乗ってるエクストレイルはバックカメラだけだったので、「インテリジェント アラウンドビューモニター」の3Dビュー機能はすごい！ 早朝の暗い時間や障害物がたくさんある港で車を停めるときに絶対便利だと思いました。

――ROCK CREEKだけ防水シートが標準装備で、リモコンオートバックドアも付いています

防水シート、ほんと最高です。釣りガールには必需品すぎます。座り心地も包まれる感じで疲れにくい気がしました。それから、足をかざすだけでリアゲートが開く「リモコンオートバックドア」は感動レベル。釣りって荷物が重いし、竿も6本くらい持つので両手がふさがることが多いんです。

荷物をいったん地面に置かず、そのまま積み込めるのは思った以上に便利だと思います。

ROCK CREEKがあれば、日本中が自分の海になる

――ROCK CREEKだと遠征もさらに楽になりそうですか？

私は普段から、エクストレイルで九州から東北まで運転しちゃうタイプ。青森で60kgの黒マグロを釣ったときも、持って帰りたいからエクストレイルで行きましたし、三重県で47kgのキハダマグロを釣ったときも、丸ごと積んで帰りました。さすがに1人では食べきれないから、みなさんに配りました（笑）。

雪道も走るので冬用タイヤを履いているんですけど、4WDは安心感が全然違います。ROCK CREEKには電動制御4WDの「e-4ORCE」も搭載されていて、悪路でも安定しそうだなって思いました。「プロパイロット」の最新バージョンも付いているので、長距離移動がもっと楽になりそうだし、日本中の海にこの車で出かけられると思うとワクワクしますね。

――ROCK CREEKはどんな人におすすめですか？

前も横も視野が広くて疲れず楽に運転できそうですね。それに「e-POWER」は静かでスムーズだから、住宅地でも早朝出発でも気を使わなくていいし、アクセル操作だけで減速できる「e-Pedal Step」は、長距離移動が多い私にはぴったりだと思いました。「どんな人におすすめ？」と聞かれたら、釣りやアウトドアはもちろん、運転が苦手な人や、初めてSUVに乗る方にもおすすめしたいです。タフでおしゃれ、しかもかわいい。街でも自然の中でもしっくりくる一台だと思います。

あずあず（神野梓）
愛知県名古屋市出身。元エイベックス所属のプロダンサーで、現在は人気釣りガール・モデルとして活躍。YouTube（3.8万フォロワー）、Instagram（6.2万）、X（2.1万）でインフルエンサーとして活動中。愛車のエクストレイルで全国を釣行し、中部エリアの海を愛するライフスタイルを発信している。

最大『40万円』の新車購入支援金プレゼントキャンペーンはこちら！

取材日：2025年11月11日

《レスポンス編集部》

