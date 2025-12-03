ホーム プレミアム ビジネス 記事

【ロボスタセミナー】先着50名・無料ご招待「1/29 シャープが考える生成AI時代のパートナーロボットとは「ロボホン」が築いた文化「ポケとも」が目指す未来」

【ロボスタセミナー】先着50名・無料ご招待「1/29 シャープが考える生成AI時代のパートナーロボットとは「ロボホン」が築いた文化「ポケとも」が目指す未来」
  • 【ロボスタセミナー】先着50名・無料ご招待「1/29 シャープが考える生成AI時代のパートナーロボットとは「ロボホン」が築いた文化「ポケとも」が目指す未来」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『人間の進化と未来社会 石黒浩教授が語る 人とヒューマノイドの未来』を2026年1月29日（木）に開催します。

■ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

１． ロボスタ プレミアム会員「3ヶ月無料クーポン」コード配布中

レスポンス読者の皆様にロボスタ プレミアム会員の3ヶ月無料クーポンをご用意いたしました。セミナーお申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力いただくと、本セミナーも無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

２．本セミナー無料ご招待キャンペーン

・ロボスタ無料会員へ登録の上、お申込ください。
・先着50名様を無料でオンラインセミナーにご招待させていただきます。
・お申し込み頂いた方には、申込フォームにご記入いただいたメールアドレスへ前日にセミナーの接続方法などをご案内いたします。

上記１、２のどちらか1つをお選びいただけます

レスポンスビジネス法人会員の方には、ロボスタ会員プランについて特別なご案内をご用意しています。ぜひお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年1月29日（木）14:00～15:20
申込締切：2026年1月27日（火）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加（セミナー資料ダウンロード特典つき:資料のご提供がある場合）や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます（一部、期限付き配信あり）【3ヶ月無料キャンペーン実施中】。この機会にぜひご登録ください。（いつでも解約可能）。
-----------------------------------------------------------------------------------------



＜ゲスト講師＞
シャープ株式会社 通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部 統轄部長 景井 美帆 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーでは、ロボホン開発の背景や進化の軌跡、ファンとの関係づくり、「生成AI」への対応、そして「ポケとも」誕生の狙いと今後の展望まで、パートナーロボットの役割と魅力の核心について、開発・事業を統括する景井美帆氏にお話しいただきます。
ご講演の後には、ロボスタ編集長・神崎洋治とのインタビュー対談、視聴者からのQ&Aセッション（Slidoを使用）を予定しています（ロボホンやポケともの操作方法や機能に関するご要望等のご質問はご遠慮ください）。

１，ロボホン開発のきっかけと、シャープが目指した「人に寄り添うロボット像」
２．ロボホン、これまでの経緯
　　これまでに築いてきた実績とコミュニティ、ファン層の広がり
３．ロボホンが長く愛される理由
　　ハードとソフトの両面からのデザイン思想
　　アップデートと進化の経緯
　　ファンとの交流、コミュニティの形成
４．新製品「ポケとも」誕生の背景とコンセプト
５．「ロボホン」と「ポケとも」 異なるキャラクターが共存する世界観
６．パートナーロボットを社会に普及させるために大切なこと
７．生成AIとの連携・活用
８．今後のパートナーロボット事業の展望と、シャープが描く未来像
９．質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

景井 美帆 氏
シャープ株式会社　通信事業本部モバイルソリューション事業統轄部 統轄部長

2001年シャープ株式会社入社。携帯電話、スマートフォンの商品企画として多くの商品を世に出した後、コミュニケーションロボット「ロボホン」の企画・開発リーダーとして事業を立ち上げ、2016年に事業を開始。2025年11月には新シリーズ「ポケとも」も販売開始。現在は、コミュニケーションロボット事業の他、宿泊施設向けのソリューションサービス、キャッシュレス決済端末など、BtoCからBtoBまで幅広い事業の責任者を務める。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、質問の投稿ページを準備いたします(プレミアム会員はセミナー資料のPDFもダウンロードできます)。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

イード

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES