【ロボスタセミナー】先着50名・無料ご招待「1/29 シャープが考える生成AI時代のパートナーロボットとは「ロボホン」が築いた文化「ポケとも」が目指す未来」

開催日時:2026年1月29日(木)14:00~15:20

※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加(セミナー資料ダウンロード特典つき:資料のご提供がある場合)や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます(一部、期限付き配信あり)【3ヶ月無料キャンペーン実施中】。

＜ゲスト講師＞

シャープ株式会社 通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部 統轄部長 景井 美帆 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーでは、ロボホン開発の背景や進化の軌跡、ファンとの関係づくり、「生成AI」への対応、そして「ポケとも」誕生の狙いと今後の展望まで、パートナーロボットの役割と魅力の核心について、開発・事業を統括する景井美帆氏にお話しいただきます。

ご講演の後には、ロボスタ編集長・神崎洋治とのインタビュー対談、視聴者からのQ&Aセッション（Slidoを使用）を予定しています（ロボホンやポケともの操作方法や機能に関するご要望等のご質問はご遠慮ください）。

１，ロボホン開発のきっかけと、シャープが目指した「人に寄り添うロボット像」

２．ロボホン、これまでの経緯

これまでに築いてきた実績とコミュニティ、ファン層の広がり

３．ロボホンが長く愛される理由

ハードとソフトの両面からのデザイン思想

アップデートと進化の経緯

ファンとの交流、コミュニティの形成

４．新製品「ポケとも」誕生の背景とコンセプト

５．「ロボホン」と「ポケとも」 異なるキャラクターが共存する世界観

６．パートナーロボットを社会に普及させるために大切なこと

７．生成AIとの連携・活用

８．今後のパートナーロボット事業の展望と、シャープが描く未来像

９．質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

景井 美帆 氏

シャープ株式会社 通信事業本部モバイルソリューション事業統轄部 統轄部長

2001年シャープ株式会社入社。携帯電話、スマートフォンの商品企画として多くの商品を世に出した後、コミュニケーションロボット「ロボホン」の企画・開発リーダーとして事業を立ち上げ、2016年に事業を開始。2025年11月には新シリーズ「ポケとも」も販売開始。現在は、コミュニケーションロボット事業の他、宿泊施設向けのソリューションサービス、キャッシュレス決済端末など、BtoCからBtoBまで幅広い事業の責任者を務める。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

