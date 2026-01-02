ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

東北大発ベンチャー3DC、次世代カーボン素材「Graphene MesoSponge」を世界に発信へ…CES 2026

次世代カーボン素材「Graphene MesoSponge」のイメージ
  • 次世代カーボン素材「Graphene MesoSponge」のイメージ

3DCは、2026年1月6日から9日にラスベガスで開催されるCES 2026に初出展し、同社が開発・量産化を進める次世代カーボン材料Graphene MesoSponge(GMS)を展示すると発表した。

GMSは、炭素1原子分の厚みを持つグラファンを、スポンジのような三次元構造に組み上げた「三次元型グラファン」素材。柔軟性、多孔性、導電性、耐食性といった複数の優れた特性を高次元で併せ持ち、従来の電池材料が抱えてきた「容量を向上させようとすると別の特性が低下する」というトレードオフ課題を解消し得る炭素材料として、世界的に注目を集めている。

3DCは本展示会を通じて、日本発のディープテック素材のGMSの技術的特長と応用可能性を紹介するとともに、電池分野を中心とした次世代エネルギーデバイスへの展開を提案する。

GMSは、グラファン積層数、構造形状、細孔サイズ、可逆的弾性特性といった特性をナノスケールで精密に制御できる世界初の炭素材料。これにより、用途ごとに最適化された材料設計が可能となり、電池やデバイスの性能を最大限に引き出すことができる。

CES2026では、用途別に設計されたGMS製品シリーズを紹介する。BAシリーズはシリコン負極向け、BKシリーズは触媒担体向け、BEシリーズは電池用途向け、IBISシリーズは電池・クッション材用途向けとなっている。各シリーズについて、粒径、比表面積、細孔容積などの代表特性をパネルや技術資料で紹介する。

3DCは「化学と物理の力で世界に幸福を」のミッションのもと、蓄電池をはじめ幅広い用途での活用が期待される次世代カーボン材料GMSの量産化を目指して2022年に設立された東北大学発のベンチャー企業だ。

商用化に向けて2024年2月、リチウムイオン電池向けの導電助剤グレードGMSの出荷を開始し、数多くの電池メーカーと実証化・商用化に向けた性能試験を進めている。また2025年7月にはシリーズAラウンド1st close及びNEDO DTSU PCAフェーズへの採用により総額24.5億円の資金を調達し、GMSの量産工場の着工を開始しており、現時点での累計調達金額(助成金含む)は53.3億円となっている。

《森脇稔》

