イードが「CES 2026」海外イベントレポートを発表～AIは“頭脳”から“身体”へ、AIキャビンとフィジカルAI～

株式会社イードは、「海外展示会レポート」として、今年1月6～9日にアメリカ・ラスベガスで開催された「CES 2026」の調査レポートを発表しました。
現地取材および調査レポート報告会は、レスポンス副編集長を経て独立したジャーナリスト佐藤耕一氏とレスポンス編集長の三浦和也が担当しました。
◆「CES 2026」について
CESは、毎年1月にラスベガスで開催される、消費者向け電子機器に関する世界最大の見本市です。CES 2026では出展社数は約4100社となり、14万8000人の来場者で賑わいました。
◆CES 2026レポート概要
テーマ1：フィジカルAIの社会実装は自動運転から
テーマ2：AIキャビンとユーザーエクスペリエンス
テーマ3：能力を拡張するウェアラブル
テーマ4：デジタルヘルスは未病DXへ
2017年以降、コロナ禍で中止された2021年を除いて毎年CESをレポートしてきたチームによる今年のトレンドウォッチ。今年は実装フェーズとなったAIに注目しました。自動運転でのフィジカルAI実装やユーザーエクスペリエンスを高めるAIキャビンなどをレポートします。
上記テーマ以外にオプションレポートもご案内可能でございます。詳しくはお問合せください。
■イード海外展示会レポートについて
・スライド資料だけでなく、インタビューも含めた現地撮影の動画で構成されるレポート
・現地会場からの臨場感ある動画とオンライン出展情報のまとめ
・俯瞰したトレンドを4テーマにまとめたストーリー性のあるレポート
■報告会（全120分オンラインセミナー）について
・約90分の動画付レポートでの報告＋30分程度の質疑応答
・本パッケージプラン購入企業様専用の報告会のため、クローズドな会でご質問いただけます
・参加人数は本パッケージプラン購入企業様内であれば無制限です。
■レポート＆報告会の特徴
・中国北京モーターショー、ドイツIFA＆IAAとの違いを踏まえたストーリー性のあるレポート
・実際に現地取材を行った担当者による報告会＆質疑応答
・現場の臨場感をお伝えする動画を見ていただきながらのレポートパッケージ
◆「CES2026」イベントレポート報告会商品概要
内容：「CES 2026」イベントレポート報告会
価格：
レスポンスビジネス法人会員権2名6ヵ月付き特別価格：715,000円（税込）
レスポンスビジネス法人会員（既存会員向け）：特別価格：660,000円（税込）
レスポンスビジネス法人会員（非会員向け）：825,000円（税込）
納品物：4テーマ、動画含むレポートPPT、報告会は質疑応答含む約120分で企業別に行います。
（参加人数に制限はございません）
オプションレポート：1本110,000円（税込）CES2026レポート購入のお問い合わせはこちら