「妄想が現実になった」トヨタがAE86のエンジン部品を発売へ…「復刻だけじゃない」その内容に驚きの声

トヨタGAZOOレーシングは9月10日、「GRヘリテージパーツプロジェクト」の一環として、『カローラレビン』、『スプリンタートレノ』（AE86）の4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻生産すると発表した。SNS上では「これは凄い…」「妄想が現実になって、とても驚き、感動」と話題になっている。

【画像】トヨタが復刻生産するAE86用エンジン部品

このプロジェクトは、廃盤となった補給部品を復刻し純正部品として再販売する取り組みで、現在8車種以上、200点以上の部品を対象としている。今回の復刻部品は当時の設計を基本にしつつ、最新のシミュレーション技術や工法、材料を用いて現代化されている。

シリンダーヘッドSUB-ASSYは燃焼室の切削加工により圧縮比のばらつきを低減し、吸気ポートには塗型処理を施して表面の凹凸を軽減。カムキャップのノックピンは全箇所に追加し組付け作業性を改善した。

シリンダーブロックSUB-ASSYは現代のホーニング処理で加工精度を向上。鋳鉄材料は高剛性のものを使用し、クランクキャップ構造を変更して耐久性を高めている。さらに「AE86」だけでなくFF車にも搭載可能な横置き設置用のボスとリブを追加した。

これらの部品は9月13日と14日に静岡県の富士スピードウェイで開催された「頭文字D 30th Anniversary 2days」で展示され、先行予約も受け付ける。発売は2026年5月頃を予定している。

X（旧Twitter）では「復刻だけじゃなくて、ちょっとアップデートしてくれてるのがいいね」「ありがとう。これで我が家のAE86のエンジンが蘇ります」など、喜びの声が上がっている。

AE86型カローラレビン・スプリンタートレノが発売されたのは1983年。当時から40年を超えたモデルのエンジン提供には「数年前に思っていた妄想が現実になって、とても驚き、感動しています」「オーナーではないけど、推しのクルマにここまでやるかと思うと嬉しい」といったコメントも。

また「AE86」だけでなくFF車にも搭載可能な横置き設置用のボスとリブを追加という部分も注目を集め「これは凄い…」「AW11（初代MR2、4A-GEエンジン搭載）もって事？」など同型エンジン搭載車種のファンからも期待されている。

さらに、エンジンの内部も改善、現代技術の導入により進化している点も話題になっており「なんだこれ…」といった驚きの声を生んでいる。

