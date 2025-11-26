ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』のトレノ、3Dメタルキーチェーン12月発売へ…5000個限定

『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン
  • 『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン

フェイスが、トヨタの人気車種AE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーンを12月より一般販売する。生産数量は限定5000個で、各製品にはシリアルナンバーが刻印されている。

【画像】『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン

「ハチロク」の愛称で親しまれるAE86トレノを金属製で立体化。シャープなボディラインや特徴的なフォルムを忠実に再現した。車体サイドには「藤原とうふ店（自家用）」の刻印があり、『頭文字D』のロゴチャームと印象的なシーンをデザインしたプレートが付属する。

重さは57g、サイズは全長10cm、車体の大きさは5.4cm x 2cm x 1.7cm。材質はクロームメッキ仕上げのダイキャストで、高級感のある仕上がりだ。専用ギフトボックス入りで、ファンだけでなく車好きへの贈り物にも適しているという。

シリアルナンバーはランダムでの配布となり、選択はできない。品番は440703でJANコードは4570138440703。製品はTOYOTAおよび『頭文字D』の正式ライセンスを取得している。

販売元のフェイスは石川県白山市に拠点を置く。営業時間は平日午前10時から午後4時。土日祝は除く。

この限定アイテムは、『頭文字D』ファンや車好きにとってコレクターズ価値が高い。金属音が響く質感と迫力のサイズ感が特徴で、まるで本物のミニカーのようなリアリティを備えている、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

トヨタ スプリンタートレノ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES