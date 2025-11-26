『頭文字D』のトレノ、3Dメタルキーチェーン12月発売へ…5000個限定

フェイスが、トヨタの人気車種AE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーンを12月より一般販売する。生産数量は限定5000個で、各製品にはシリアルナンバーが刻印されている。

【画像】『頭文字D』のAE86『スプリンター・トレノ』を忠実に再現した3Dメタルキーチェーン

「ハチロク」の愛称で親しまれるAE86トレノを金属製で立体化。シャープなボディラインや特徴的なフォルムを忠実に再現した。車体サイドには「藤原とうふ店（自家用）」の刻印があり、『頭文字D』のロゴチャームと印象的なシーンをデザインしたプレートが付属する。

重さは57g、サイズは全長10cm、車体の大きさは5.4cm x 2cm x 1.7cm。材質はクロームメッキ仕上げのダイキャストで、高級感のある仕上がりだ。専用ギフトボックス入りで、ファンだけでなく車好きへの贈り物にも適しているという。

シリアルナンバーはランダムでの配布となり、選択はできない。品番は440703でJANコードは4570138440703。製品はTOYOTAおよび『頭文字D』の正式ライセンスを取得している。

販売元のフェイスは石川県白山市に拠点を置く。営業時間は平日午前10時から午後4時。土日祝は除く。

この限定アイテムは、『頭文字D』ファンや車好きにとってコレクターズ価値が高い。金属音が響く質感と迫力のサイズ感が特徴で、まるで本物のミニカーのようなリアリティを備えている、としている。