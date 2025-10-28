『頭文字D』のAE86がウェットティッシュケースに、前期と後期の2種類…ジャパンモビリティショー2025で販売

人気アニメ『頭文字D』の主人公・藤原拓海が乗るハチロク（AE86）を再現したウェットティッシュケースが、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に登場する。

【画像】『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース

「まるで大きなミニカー」のような存在感を持つこの商品は、サイドに入る「藤原とうふ店（自家用）」の文字が作品の名シーンを思い起こさせる。

細部へのこだわりも特徴で、繊細なホイールからのぞくブレーキキャリパー、リトラクタブルヘッドライト、グリルなど詳細まで再現されている。インテリアとして飾れる品質に仕上がっており、タイヤが回るためテーブルの上を走らせることも可能だ。

商品サイズは長さ270mm×幅120mm×高さ88mm、重さ約658g。幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内のウェットティッシュに対応する。素材はABS、PVC、シリコン、GPPSを使用している。

ジャパンモビリティショー2025では、TOKYO SUPERCAR DAYブースも設置され、世界各国の先進的なスーパーカーや希少な高級車等を多数展示予定。キッズスーパーカー教室やトークショーなど、子供も大人も楽しめるコンテンツが用意される。

商品は会場のほか、オンラインショップからも購入できる。販売元は石川県白山市のフェイスだ。