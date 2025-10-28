ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』のAE86がウェットティッシュケースに、前期と後期の2種類…ジャパンモビリティショー2025で販売

『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース
  • 『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース

人気アニメ『頭文字D』の主人公・藤原拓海が乗るハチロク（AE86）を再現したウェットティッシュケースが、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に登場する。

【画像】『頭文字D』のAE86型ウェットティッシュケース

「まるで大きなミニカー」のような存在感を持つこの商品は、サイドに入る「藤原とうふ店（自家用）」の文字が作品の名シーンを思い起こさせる。

細部へのこだわりも特徴で、繊細なホイールからのぞくブレーキキャリパー、リトラクタブルヘッドライト、グリルなど詳細まで再現されている。インテリアとして飾れる品質に仕上がっており、タイヤが回るためテーブルの上を走らせることも可能だ。

商品サイズは長さ270mm×幅120mm×高さ88mm、重さ約658g。幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内のウェットティッシュに対応する。素材はABS、PVC、シリコン、GPPSを使用している。

ジャパンモビリティショー2025では、TOKYO SUPERCAR DAYブースも設置され、世界各国の先進的なスーパーカーや希少な高級車等を多数展示予定。キッズスーパーカー教室やトークショーなど、子供も大人も楽しめるコンテンツが用意される。

商品は会場のほか、オンラインショップからも購入できる。販売元は石川県白山市のフェイスだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

トヨタ スプリンタートレノ

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES