ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

AE86レビン・トレノ、エンジン部品を復刻生産へ…トヨタGRヘリテージパーツプロジェクト

4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • 4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • 4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • 4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • 4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • 4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻
  • トヨタ・カローラレビン 4代目“ハチロク”
  • トヨタ・カローラレビン 4代目“ハチロク”
  • トヨタ・スプリンタートレノAE86

トヨタGAZOOレーシングは9月10日、「GRヘリテージパーツプロジェクト」の一環として、『カローラレビン』、『スプリンタートレノ』（AE86）の4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻生産すると発表した。

【画像】AE86レビン・トレノ向けエンジン部品を復刻生産

このプロジェクトは、廃盤となった補給部品を復刻し純正部品として再販売する取り組みで、現在8車種以上、200点以上の部品を対象としている。今回の復刻部品は当時の設計を基本にしつつ、最新のシミュレーション技術や工法、材料を用いて現代化されている。

シリンダーヘッドSUB-ASSYは燃焼室の切削加工により圧縮比のばらつきを低減し、吸気ポートには塗型処理を施して表面の凹凸を軽減。カムキャップのノックピンは全箇所に追加し組付け作業性を改善した。

シリンダーブロックSUB-ASSYは現代のホーニング処理で加工精度を向上。鋳鉄材料は高剛性のものを使用し、クランクキャップ構造を変更して耐久性を高めている。さらに、AE86だけでなくFF車にも搭載可能な横置き設置用のボスとリブを追加した。

これらの部品は9月13日と14日に静岡県の富士スピードウェイで開催される「頭文字D 30th Anniversary 2days」で展示され、先行予約も受け付ける。発売は2026年5月頃を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ カローラレビン

トヨタ スプリンタートレノ

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ GR

トヨタ自動車

ヒストリックカー、クラシックカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES