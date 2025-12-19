ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタGRの専門店「GR Garage 富山新庄」、8周年記念イベント開催へ…2026年2月

ネッツトヨタ富山はトヨタのスポーツブランド『GR』の専門店『GR Garage 富山新庄』の開業8周年を記念し、2026年2月7日（土）と8日（日）の2日間にわたって記念イベントを開催する。

イベント初日の2月7日（土）14時から15時30分までは、レーシングドライバー松井孝允氏と井口卓人氏、アナウンサーの林藍菜氏を招いたトークショーが同社本店のコンコースで行われる。参加には事前予約が必要で、駐車台数は100台を予定している。

翌2月8日（日）10時から16時までは松井孝允ドライバーが1日店長を務め、限定の名刺配布や商談成約者へのプレゼント企画を実施。商談は3組限定で予約制となっている。

両日来場者には、GR Garage 富山新庄のインスタグラムフォローとGR PASSPORTアプリ「GRマイガレージ」登録で松井ドライバーのサイン入り名刺が先着150名に配布されるほか、1万円以上のTGRコレクション購入者にはその場でのサインサービスも用意されている。

また、最新のGRモデルを多数展示し、来場者が実際に触れて相談できる機会も設けている。

イベント会場近くにはネッツトヨタ富山本店奥の臨時駐車場が用意されており、徒歩でGR Garage 富山新庄へアクセス可能だ。

同社はモータースポーツを軸にしたコミュニティ形成やオーナーファーストの技術・サービス提供を進め、GRブランドを身近に感じられる経験を通じて新車販売やカスタム、レストアまで包括的に対応していく方針だ。次世代のクルマ好き育成支援にも力を入れていくという。

【会社概要】

社名：ネッツトヨタ富山株式会社

代表者：代表取締役社長 笹山泰治

本社所在地：富山県富山市新庄本町3-3-33

事業内容：トヨタ車の新車・中古車販売、整備・点検、保険代理店業務など

《森脇稔》

