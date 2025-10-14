ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トムス、シティサーキット東京ベイを大型アップデート…メタバース体験を強化

トムスがシティサーキット東京ベイを大型アップデート
  • トムスがシティサーキット東京ベイを大型アップデート
  • トムスがシティサーキット東京ベイを大型アップデート
  • トムスがシティサーキット東京ベイを大型アップデート

トムスは10月10日、オンラインゲームプラットフォーム「Fortnite（フォートナイト）」上に展開している「CITY CIRCUIT TOKYO BAY（シティサーキット東京ベイ）」を大型アップデートしたと発表した。

【画像】大型アップデートされたシティサーキット東京ベイ

このプロジェクトはトムスが主導し、東京都が推進するベイエリアDigital Innovation City（DIC）の実証事業と連携している。Fortniteという世界的ゲームプラットフォームを活用し、リアルな都市空間をメタバース上に再構築。国内外のユーザーに東京臨海副都心の魅力を発信することが目的だ。

今回、一部の建物は東京工科大学デザイン学部の学生が3Dモデリングを担当した。トムスはFortnite上でリアルなレース体験や自由な探索を可能にし、「シティサーキット東京ベイ」の新たな来場者獲得を目指す。

アップデートの対象エリアは、フジテレビ北側から自由の女神像まで拡張し、地形・動線・眺望を見直して回遊性と没入感を向上。ゲームモードはタイムアタック形式から複数プレイヤーによるレース仕様に進化し、競争性が高まった。さらに短時間で戦えるボックスファイトエリアを新設し、探索、レース、対戦の三要素で遊べる構成となっている。ゲーム仕様は今後変更される場合がある。

メタバース空間の開発はスペースデータと連携して実施。Fortniteの「クリエイティブモード」または「発見」タブで島コード「2678-9346-8202」を入力すると利用可能だ。

Digital Innovation City（DIC）は東京都がデジタル技術で東京の生活の質を高める取り組みで、臨海副都心はその先行実施エリアの一つ。DIC協議会は東京都港湾局などが連携し、臨海副都心のデジタル活用とスタートアップ集積を進めている。

トムスは、1974年創業から約半世紀にわたりレース事業、自動車用品事業、デザイン事業、新規事業を展開。レースシーンでの高いブランド力と技術力を背景に、今後も革新と伝統を融合させたクルマの楽しみを提供し続ける。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トムス

メタバース、VR、AR、MR

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES